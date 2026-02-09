Discutió con su hermano y lo atacó a puñaladas

Un encuentro familiar en el Camping Marina Costa del Sol en la zona de El Carrizal, provincia de Mendoza, terminó en una grave emergencia durante las primeras horas del domingo. Un hombre de 30 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido apuñalado por su propio hermano durante una discusión.

El incidente ocurrió poco antes de las 8, cuando personal policial recibió una alerta por el ingreso de un herido al centro de salud local. La víctima, que presentaba una herida de arma blanca en el tórax, fue asistida inicialmente en el lugar, pero debido a la gravedad de la lesión, los médicos dispusieron su traslado inmediato al Hospital Perrupato.

Allí, se constató que el ataque había comprometido órganos vitales, lo que obligó a internarlo en la unidad de terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con la información oficial, la agresión se produjo en el contexto de una reunión familiar. Durante la madrugada, una discusión entre los dos hermanos derivó en un enfrentamiento físico. En ese momento, el presunto agresor tomó un arma blanca y lesionó a la víctima en el pecho.

Antes de ser intervenido quirúrgicamente, la Policía logró tomar declaración a la víctima, lo que permitió identificar al atacante y orientar la investigación. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que abrió una instrucción por el delito de averiguación de lesiones graves.

El último parte médico indica que el paciente recibe asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo monitoreo constante, con riesgo elevado de complicaciones debido al daño en órganos vitales.

El presunto agresor fue identificado y se encuentra bajo seguimiento de la justicia local.

La Oficina Fiscal de Rivadavia aguarda la detención formal y continúa con la toma de testimonios y pericias para determinar con precisión la mecánica del hecho. Mientras tanto, la Policía resguarda el perímetro del Camping Marina Costa del Sol y avanza en el relevamiento de pruebas. Las pericias forenses sobre el arma utilizada serán determinantes para esclarecer las responsabilidades en el caso.