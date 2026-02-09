Joven motociclista murió tras protagonizar un siniestro vial

Un joven motociclista falleció luego de perder el control del rodado y derrapar, en la localidad de Volcán.

El rodado fue secuestrado y efectivos de Criminalística realizaron las pericias para determinar causales del hecho.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 17.50, aunque las autoridades lo dieron a conocer ayer tras el deceso, sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del cementerio de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un joven de 25 años se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Corven de 150 cc de cilindradas y en un momento determinado perdió el control del rodado y derrapó.

De manera inmediata un llamado telefónico alertó a las autoridades y una comisión policial y del personal del Same se constituyó en el lugar.

Allí, los paramédicos asistieron a la víctima y debido a la gravedad de las heridas la derivaron de urgencias al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

Lamentablemente con el correr de las horas y pese al esfuerzo médico, el joven falleció debido a un traumatismo encéfalo craneal grave.

En el lugar de los hechos, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del incidente.

El rodado protagonista fue secuestrado y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 12°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.