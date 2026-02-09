25°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Volcán
hombre
La Renga en Jujuy
rescate
Magis TV
Turismo
La opinión
Máximo Gregorio Puma
Causa "tuiteros"
Volcán
Volcán

Joven motociclista murió tras protagonizar un siniestro vial

La víctima (25) derrapó y fue trasladada de urgencia al hospital "Pablo Soria", donde se produjo el deceso.

Lunes, 09 de febrero de 2026 23:54
INMEDIACIONES | DONDE SE REGISTRÓ EL LAMENTABLE EPISODIO.

Un joven motociclista falleció luego de perder el control del rodado y derrapar, en la localidad de Volcán.

 

El rodado fue secuestrado y efectivos de Criminalística realizaron las pericias para determinar causales del hecho.

 

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 17.50, aunque las autoridades lo dieron a conocer ayer tras el deceso, sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del cementerio de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un joven de 25 años se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Corven de 150 cc de cilindradas y en un momento determinado perdió el control del rodado y derrapó.

De manera inmediata un llamado telefónico alertó a las autoridades y una comisión policial y del personal del Same se constituyó en el lugar.

Allí, los paramédicos asistieron a la víctima y debido a la gravedad de las heridas la derivaron de urgencias al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

Lamentablemente con el correr de las horas y pese al esfuerzo médico, el joven falleció debido a un traumatismo encéfalo craneal grave.

En el lugar de los hechos, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del incidente.

El rodado protagonista fue secuestrado y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 12°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

