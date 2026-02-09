Cierre musical del Día del Carnavalito

Con el 4º Festival nacional del carnavalito, finalizó en la madrugada de ayer la celebración por el Día del carnavalito, en homenaje al autor de "El humahuaqueño", Edmundo Saldívar (h) como parte del Alborozo Humahuaqueño en la ciudad histórica.

La jornada especial para los pobladores se inició a media mañana en el cementerio San José donde autoridades municipales, familia, músicos y bailarines honraron a Saldívar (h) al cumplirse 85 años de la creación del carnavalito considerado como el himno de los humahuaqueños.

DISTINCIÓN | KARINA PANIAGUA AGRADECIÓ A DALMIRO CUELLAR SU PRESENCIA.

Por la tarde los ballets folclóricos desplegaron sus danzas y cuadros argumentales en la explanada del monumento a la Independencia, destacándose el Ballet "Edmundo Saldívar (h)" dirigido por Carina Gerónimo.

PARTICIPACIÓN | EL GRUPO SALAMANDRA LOGRÓ SU RECONOCIMIENTO.

Posteriormente, desde las 20 se desarrolló el espectáculo musical que convocó gran cantidad de público colmando las escaleras del monumento desde donde aplaudieron a cada uno de los folcloristas anunciados para esa jornada.

APLAUDIDOS | JAVIER HUMANA SUBIÓ CON LA VOCALISTA GUADALUPE PANADERO.

Subieron al escenario para complacer al público el solista Willy Guanuco, Carlos Toconás, el destacado grupo Cacharpaya y el dúo Luis y Luis (conformado por Luis Vega y Luis Zerpa que en este Alborozo intervino en varias de sus actividades logrando mayor popularidad).

AGRADECIMIENTO | LA FAMILIA ZALDÍVAR CON KARINA PANIAGUA Y LUIS VEGA.

Pasadas las 22 se presentó el conjunto Salamandra, el cantor Javier Humana (acompañado por el guitarrista Gustavo Valeriano) que tuvo como vocalista femenina invitada a Guadalupe Panadero; y el grupo tradicional del pueblo Takin norte, quien revalidó su popularidad en el público.

DESTACADO | TAKIN NORTE VIGENTE EN EL FOLCLORE HUMAHUAQUEÑO.

El homenaje a Edmundo Saldívar (h) fue con la presencia de su hijo Carlos Saldívar y sus nietos Ignacio y Carla interpretando una selección de sus composiciones y lógicamente "El humahuaqueño" con Luis Vega, Gabriela Palacios, Miguel Cruz, Pascual Cruz, Gabriel Colque y Jonathan Tolaba.

CELEBRACIÓN | TUNAY SEDUJO AL PÚBLICO CON SU MÚSICA CARNAVALERA.

La grilla festivalera se complementó con Tunay (Martín Arco, Santiago de los Ríos y Benjamín Kalnay), Los infernales, Dalmiro Cuellar (quien recibió en el escenario una distinción de manos de la intendente Karina Paniagua), y Adrián Pérez.