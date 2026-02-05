Hirió a un efectivo tras ser descubierto robando

Un hombre fue detenido tras robar a una transeúnte, protagonizar una persecución y agredir a un efectivo policial.

Según fuentes consultadas por este medio, el hecho se registró ayer alrededor de las 5.30 en la intersección de la avenida Italia y la calle San Martín del centro capitalino.

Fue en esas circunstancias que un hombre interceptó a una transeúnte y bajo amenazas le sustrajo un teléfono celular.

Un efectivo que se dirigía a prestar servicio en la Casa de Gobierno se percató del ilícito y de inmediato inició la persecución del protagonista, que fue interceptado a los pocos metros.

El inculpado arremetió contra el uniformado para continuar con su fuga, sin embargo fue reducido y detenido con la intervención de un grupo policial de apoyo. Lamentablemente durante el operativo, el efectivo que protagonizó la persecución sufrió heridas cortantes en su brazo.

Mientras que el teléfono celular sustraído fue secuestrado y restituido a su legítima propietaria, quien radicó la correspondiente denuncia.

Al momento de identificar al inculpado, los efectivos constataron que tenía un frondoso prontuario. El mismo fue trasladado a la Seccional 1°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.