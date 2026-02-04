23°
El Himno de los compadres se estrenará en Humahuaca

Mañana a las 10 se iniciarán los festejos detrás del monumento.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00
HERMANOS | “PICO” Y BRUNO BERNECHEA CREADORES DEL HIMNO.

En la celebración del Jueves de compadres mañana en Humahuaca y en el marco del Alborozo Humahuaqueño, se estrenará el Himno de los compadres, compuesto por los hermanos "Pico" y Bruno Bernechea. El primero recordó que la obra surgió por el fallecimiento de un compadre suyo y por el Topamiento de compadres el año pasado y que mañana será su segunda edición posicionando a Humahuaca como Capital nacional de los compadres.

"Compuse el himno con mucho sentimiento para regalarle a los compadres y por haber perpetuado mi nombre en el escenario de los festejos", señaló. Su hermano Bruno invitó a los compadres de la provincia llegarse a Humahuaca para celebrar, "después de chayar el mojón bajaremos por el monumento a la Independencia cantando nuestro himno".

En la chaya del mojón detrás del monumento estarán Las anateras del Hornocal, conjuntos folclóricos, copleros y se servirá chicha, saratoga y un almuerzo para todos los compadres. Desde allí cantando el himno se dirigirán al polideportivo Arias para celebrar hasta el otro día con un baile popular y la degustación de cervezas artesanales Don Birro, Sara Sisa y La jujeñita. Entre los compadres estarán Claudio Mamani, Matías Galian, César Mamani, Rodrigo Díaz, Elbio Subelza, Rubén Carrillo y otros.

 

