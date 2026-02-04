23°
4 de Febrero, Jujuy, Argentina
CAMPO VERDE

Denunció el robo de su motocicleta

Los sujetos violentaron la cerradura de la casa para concretar el ilícito.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00
SECCIONAL 50° | DONDE SE DENUNCIÓ EL ROBO.

Una vecina del asentamiento El Obrero de la capital jujeña denunció que le robaron la moto que estaba en su casa, mientras ella no se encontraba. Los sospechosos que irrumpieron en su vivienda violentaron la cerradura de la puerta para concretar el ilícito.

El hecho fue advertido días pasados, en momentos que la víctima regresó a su vivienda ubicada en un sector del barrio capitalino de Campo Verde. Luego de estar ausente durante un mes, lo primero que notó fue que la cerradura estaba destruida y una vez en el interior, la ausencia de una motocicleta Zanella RX de 200 cc. de cilindrada y de color negra con rojo.

Tras constatar el faltante del rodado, la damnificada se acercó a la Seccional 50°, en Campo Verde, en donde radicó la correspondiente denuncia por robo. Sin embargo, no pudo aportar la fecha exacta de lo sucedido, debido a que no estuvo en su hogar durante el término de varias semanas.

 

