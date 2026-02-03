II Jornadas de Literatura Japonesa en el "Tizón"

Hoy y mañana, en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen 1302 esquina Junín), tendrá lugar la II Jornada de Literatura Japonesa, organizada por el Instituto Tozai, la Asociación Japonesa de Jujuy, y el poeta jujeño Héctor Rubén Saavedra Neirot, con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Hoy desde las 19 se desarrollará el Simposio "Literatura Hai (Hai- Bungaku). El haiku y los géneros hermanos", a cargo de la doctora Stella Maris Acuña del Instituto Tozai y de la, Fundación Internacional Tozai (Oriente y Occidente), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el magister Matías Ezequiel Quiroga, profesor universitario en Letras de Jujuy; con la moderación de Lily Rodríguez.

Y seguidamente participarán los poetas Héctor Rubén Saavedra Neirot, y el presidente de la Asociación Japonesa de Jujuy, Pedro Sato Quintana.

Mañana de 9 a11 se realizará un paseo poético (caminata) denominado "La Naturaleza y el Haiku", con el fin de escribir haiku (poética breve de origen japonés, caracterizada por tres versos sin rima de 5, 7 y 5 sílabas) in situ. La cita es en el Anfiteatro Las Lavanderas del Lineal Xibi-Xibi (al frente del Centro Cultural "Tizón").

Para mayores informes e inscripciones, se pueden realizar al teléfono 11574210 o por mail a [email protected].