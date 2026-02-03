Tres oferentes en la licitación del transporte urbano capitalino

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó a cabo ayer la apertura de las propuestas correspondiente a la Licitación Pública Nacional destinada a la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros por ómnibus en esta capital.

El acto se desarrolló bajo la fiscalización del escribano Enrique Granara y contó con la presencia de representantes de las secretarías de Hacienda, de Servicios Públicos y de Obras Públicas, como así también de la Procuración Municipal.

Participaron además los titulares y representantes legales de las empresas oferentes que se presentaron, cumpliendo con cada uno de los pasos requeridos por el proceso licitatorio, y concejales integrantes de la Comisión de Evaluadora.

En esta instancia fueron tres las empresas que presentaron sus propuestas. Concluida la apertura de sobres, el procedimiento continuará con la etapa de análisis a cargo de la Comisión Evaluadora, que tendrá la responsabilidad de examinar la documentación y las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Pese a que se presentaron recursos de amparos por parte de una empresa que quedó fuera del proceso y de trabajadores de la misma, la justicia decidió que el mismo continúe adelante.

La UTA (Unión Tranviarios Automotor) - Seccional Jujuy, mediante un comunicado, señaló que las versiones sobre una eventual pérdida de derechos laborales o de exclusión de los trabajadores actuales frente a la posible adjudicación del servicio a nuevas empresas "no se corresponden con la realidad ni con el marco legal vigente".

Afirmó que "la totalidad de los trabajadores consignados en las declaraciones juradas de las empresas actualmente prestatarias del servicio tienen garantizada la continuidad de sus puestos de trabajo", remarcando que "el derecho a la continuidad laboral y al reconocimiento íntegro de la antigüedad de aquellos trabajadores que eventualmente sean traspasados a otras empresas se encuentra expresamente garantizado en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el cual establece la obligación de respetar los derechos laborales preexistentes conforme a la normativa aplicable".

Al tiempo de destacar su labor con el objetivo de resguardar íntegramente los derechos laborales, asegurar condiciones dignas de trabajo, preservar la paz social y promover los consensos necesarios para el normal funcionamiento del sistema de transporte público, en el comunicado firmado por el veedor Julio César Ramírez, el gremio UTA lamentó "la difusión de información inexacta, infundada o carente de sustento, que únicamente genera confusión, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores del sector".

Cabe señalar que son 47 las líneas de transporte que se licitan en esta ocasión, la cual están aglutinadas en cinco grupos.