Villa Perchel se quedó con el Interligas

Villa Perchel le ganó a Villa Las Rosas por penales 8 a 7, luego de haber empatado en el tiempo reglamentario 0 a 0, y se quedó con la copa del torneo de fútbol Interligas de la Quebrada. Las acciones en el estadio "Juan Carlos Ayarde" fueron controladas por Víctor Terán.

Se jugaron 90 minutos intensos con opciones claras en ambas vallas, pero no pudieron quebrar el cero por las destacadas actuaciones de los arqueros. Por el lado de Las Rosas Walter Sajama que respondió a todas las llegadas del rival, y por parte de los campeones, Yonatan Cruz hizo lo suyo ganando par de mano a mano y otras incursiones, convirtiéndose en la figura fundamental en los penales al atajar 2 tiros.

En la tanda de los penales, siguió la paridad, ya que ambos equipos fallaron un remate quedando 4 a 4. Hasta que el arquero de Perchel se quedó con el octavo tiro de Villa Las Rosas y llegó la polémica, porque Juvenal Cruz disparó y el golero rival contuvo la bocha, sin embargo los jueces decidieron hacer patear nuevamente porque notaron que se había adelantado el "1" de Las Rosas. Ahí sí, Juvenal Cruz no falló y puso el 8 a 7 desatando la alegría de toda la "villa".

Antes, se jugó por el tercer lugar en el cual Club Barrio Norte le ganó a General Lavalle por 1 a 0. También en el estadio de Club Terry.

Cuando parecía que se iba a definir desde los doce pasos, apareció Ramiro Zárate para inflar las mallas y poner sobre el cierre del partido el único gol de la jornada tilcareña ante un gran marco de gente que los acompañó.

Se jugó un torneo que paso a paso despertó gran expectativa en la afición deportiva con una participación de 21 equipos del fútbol de los barrios de Humahuaca, Huacalera, Tilcara y Maimará. (Gentileza-Rubén Vilte)