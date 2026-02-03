Exitoso final del certamen "La Naranja Te Llama"

Cerrando el certamen de básquet femenino de primera división organizado por Deportivo Luján, Independiente de Salta, retuvo el trofeo y se consagró campeón de la edición 2026 del Torneo "La Naranja Te Llama" al vencer por 53-41 a Villa San Martín, en un vibrante duelo disputado el domingo en el estadio "Francisco Borja".

Además, la jugadora Morena Pinikas, de Independiente, fue elegida la mejor jugadora del certamen (también ganó la competencia de habilidades). Por su parte, Ángeles Guerrero integrante de Villa San Martín fue la máxima anotadora del duelo.

El equipo salteño se convirtió en la primera institución en repetir campeonato en año consecutivo.

Las posiciones finales del campeonato son las detalladas a continuación:

Copa de Oro: 1) Independiente (Salta); 2) Villa San Martín (Jujuy); 3) Deportivo Luján (Jujuy); 4) Alberdi (Tucumán)

Copa de Plata: 5) Estación Experimental (Tucumán); 6) Clan de Formosa (Santiago del Estero); 7) Tartagal (Salta); 8-) Sirio Libanesa (Salta).

Desde las redes sociales del club "granate", con muy buen tino se saludo a las flamantes bicampeonas: íFelicidades, Diablas!, postearon.

Así culminó un gran torneo, entendiendo y ponderando que estos torneos de básquet femenino son fundamentales para la inclusión, la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres, promoviendo valores como el trabajo en equipo y la solidaridad. Fomentan la visibilidad del deporte femenino, derriban estereotipos de género y sirven como espacios de cohesión social, desarrollo personal y salud integral, inspirando nuevas generaciones de deportistas. A su vez, estos enfrentamientos deportivos actúan como herramientas de cambio para combatir la desigualdad de género y visibilizar a las mujeres en el deporte.