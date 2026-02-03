Exitoso torneo provincial de newcom en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá organizó el Torneo Provincial de Newcom en el estadio "Olímpico Municipal", una competencia que reunió a equipos locales y delegaciones provenientes de la capital, San Pedro y Alto Comedero. El certamen, con una duración de dos jornadas completas, tuvo como ejes principales la competencia deportiva, el fortalecimiento del encuentro y la camaradería entre los participantes.

Se destacó el desempeño del equipo Santa Rosa de la ciudad capital, que se consagró campeón del torneo, y se realizó un emotivo homenaje a Viviana Flores, impulsora y referente de la disciplina en Jujuy.

En un marco destacado de participación, con equipos locales y delegaciones invitadas de distintos puntos de la provincia, el torneo se desarrolló en el estadio Olímpico, durante dos jornadas deportivas de competencia.

En la ocasión, la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola dio la bienvenida a los asistentes y realizó un reconocimiento especial a los familiares de Viviana Flores, figura clave en la promoción y desarrollo de esta disciplina en la región. En la categoría +60 femenina, el podio quedó conformado por el equipo Santa Rosa en el primer puesto, San Pedro en el segundo lugar y "Las Águilas" de ciudad capital en la tercera posición.

El newcom se consolida como un espacio de integración comunitaria para adultos mayores, promoviendo el intercambio entre participantes y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

En este contexto, la motivación principal de los equipos estuvo vinculada al homenaje a la profesora Viviana Flores, quien se desempeñó como entrenadora de varias de las delegaciones presentes.

Asimismo, se destacó la participación activa de sus familiares, entre ellos Camila, sobrina de la impulsora de la disciplina en Palpalá. Los participantes expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Palpalá por la convocatoria y el acompañamiento brindado.

Mariano Gutiérrez, agente municipal de la Dirección de Deportes y referente en la organización del torneo, destacó que el evento rinde homenaje al legado de Viviana Flores.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola al desarrollo del deporte local.

El equipo Santa Rosa de ciudad capital recibió el reconocimiento correspondiente por su triunfo, un logro que genera gran alegría en el inicio del año 2026. El profesor Manuel Mamani expresó sus buenos deseos para que la organización continúe en los próximos años y atraiga a un mayor número de equipos, destacando el crecimiento de la disciplina y el nivel parejo demostrado por todas las delegaciones. "El buen nivel de competencia motiva a los participantes a seguir entrenando y disfrutando del juego. Con respecto al homenaje a Viviana, recordamos a una de las grandes que comenzó con el newcom, de mi parte, muy agradecido con ella, ya que ella fue la pionera que me inculcó esta disciplina", manifestó.