Cooperación entre TGN e Inmuebles

La Dirección Provincial de Inmuebles de Jujuy firmó un acuerdo de colaboración e intercambio de información con la empresa Transportadora de Gas del Norte SA (TGN), que representa un avance a nivel nacional en la gestión catastral vinculada a infraestructuras de servicios públicos.

Se destacó que el convenio con TGN representa un paso importante en la gestión catastral vinculada a infraestructuras de servicios públicos. De la reunión participaron el director de Inmuebles, Francisco Barrau; la subdirectora, Claudia Corbalán; Mauro Podestá, responsable técnico y Project Manager de TGN, y Luis Cuadrado y Gabriel Toledo Herrera, de El Deslinde SAS, proveedores de TGN a cargo de la elaboración de los nuevos planos de afectación del Sistema Norte de Transporte.

El acuerdo prevé la colaboración entre las partes mediante el intercambio de información relacionada con la gestión de mensuras administrativas de gasoductos, así como la comunicación de las zonas afectadas para su posterior registro ante el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas).

Al respecto, la subdirectora de Inmuebles destacó que el convenio "enriquece nuestra base cartográfica de catastro". El objetivo es reflejar con precisión la traza de ductos preexistentes, garantizando la difusión catastral y registral de infraestructuras subterráneas, esenciales para la seguridad pública, la prevención de riesgos y la adecuada planificación territorial.

Con este avance, señaló que la Dirección Provincial de Inmuebles fortalece su compromiso con la transparencia, la cooperación interinstitucional y el acceso a información confiable, promoviendo una gestión segura de las infraestructuras de servicios públicos.

Agilizan sueldos

223 nuevos policías y penitenciarios, de los cuadros de oficiales y suboficiales, que se incorporaron a ambas fuerzas a partir del 1 de enero del corriente año, que lograron percibir sus haberes, por gestiones realizadas conjuntamente entre los ministerios de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.

Tal medida se concretó con éxito, tras seguir indicaciones del gobernador Carlos Alberto Sadir, y agilizar los trámites que antes implicaban varios meses de labor.

Desde el Gobierno de la Provincia se indicó que de esta manera "se continúa cumpliendo y garantizando derechos de quienes nos cuidan, recordando que del mismo modo se cumplió con los ascensos al grado inmediato superior a partir del 1 de enero, como la ley lo marca".