Carnaval 2026

Festividades por el carnaval de flores en el norte de la provincia

En algunos poblados se enterrará al momo. En otros habrá invitaciones.

Sabado, 28 de febrero de 2026 00:00
INVITACIÓN | ROSAS Y CLAVELES HOY SIGUE DE FESTEJOS EN HUMAHUACA.

En Volcán, Tumbaya y Purmamarca las comparsas, murgas y agrupaciones entre hoy y mañana recién despedirán al carnaval.

Desde Maimará hasta Humahuaca en el festejo ya no participarán los disfrazados porque en el Domingo de tentación se despidió al momo carnestolendo hasta el próximo año. Pero sí se festejará con talco, papel picado y serpentina, y muy, muy poco con flores.

En San Pedrito, en Maimará el festejo será con Flor de airampo; y en Tilcara la comparsa Flor de durazno convoca en Juella; en Huacalera no habrá celebraciones y sí recién el otro fin de semana en el Carnaval de remache junto a Los alegres de Huacalera.

En Uquía las comparsas Los corazones de puya puya y Los alegres de Uquía esperan a sus simpatizantes; y en Humahuaca con Rosas y claveles que tienen invitaciones y bailes con Cachacumbia, La banda poker, Cristian y su grupo Revelación, y Kumbia letal.

 

