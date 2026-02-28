Diputados del PJ trataron problemas en Purmamarca

Los diputados provinciales Martín Fellner, Daniela Vélez, Claudia Sánchez Cantaberta y Verónica Valente, integrantes del bloque del Partido Justicialista, mantuvieron una reunión de trabajo con las concejalas de Purmamarca, Nilda Alabar y Emilia Sandoval, con el objetivo de abordar distintas problemáticas vinculadas al municipio y a la región. En ese marco, uno de los principales ejes abordados fue la situación crítica que atraviesa el turismo, especialmente en temporadas bajas, provocando un fuerte impacto en la economía local.

Por otra parte, las concejalas hicieron especial hincapié en la grave problemática que afecta a la cosecha como consecuencia de la invasión de loros en la zona. Al respecto, manifestaron su preocupación y desilusión ante la falta de respuestas concretas y de gestión por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio climático de la Provincia.

Otro de los ejes centrales fue la demora en la gestión municipal en temas claves para la comunidad, lo que no solo profundiza las dificultades cotidianas de vecinos y trabajadores, sino que también deja en evidencia la falta de acompañamiento a los pequeños productores, quienes se ven obligados a sostener su actividad con enorme esfuerzo en un contexto cada vez más adverso.

Además, se intercambiaron miradas sobre el impacto que podría tener el proyecto del Corredor Bioceánico, destacando la necesidad de una planificación previa que garantice la participación local y una visión estratégica con beneficios concretos para las comunidades.

"De lo contrario, solo traerá colapso y más problemas para nuestro pueblo", sostuvo Alabar, dispuesta a trabajar en ese sentido ante la preocupación expresada por la comunidad, al observar que en el pueblo la situación empeora tanto para ella como para el sector turístico.

Como resultado de la reunión, los diputados y las concejalas acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta, que incluirá una próxima visita a Purmamarca, con el compromiso de sostener un diálogo permanente en defensa del desarrollo local y regional.

El encuentro se extendió por varias horas debido a los diversos temas abordados que las ediles purmamarqueñas plantearon sobre la mesa con el objetivo de lograr el respaldo de los diputados para darles una solución que beneficie al pueblo como a los vecinos que los afrontan diariamente.

Fellner, Vélez, Sánchez Cantaberta y Valente coincidieron que trabajar juntos desde la próxima semana para lograr una solución. Debe recordarse que ayer tarde el gobernador Carlos Sadir inauguró el 165 Período de Sesiones Ordinarias, por lo que inmediatamente interesarán de los planteos al resto de la Cámara.

Además se comprometieron en gestionar soluciones ante los diferentes estamentos del Gobierno provincial a todos los planteos por igual, al considerar que son necesarios una solución definitiva para que Purmamarca, como destino turístico provincial de la Quebrada progrese y se consolide en favor de la comunidad y prestadores, como también de la provincia.

Al término del encuentro, acordaron reunirse nuevamente y como se dijo anteriormente, los legisladores visitarán el pueblo como otros de donde también recibieron planteos por diferentes deficiencias que obstaculizan el bienestar de los pobladores.