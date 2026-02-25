Restricciones en tránsito por obras en la ciudad

La comuna capitalina informó que con motivo de tareas de retiro de ornamentación lumínica sobre la avenida General Savio, se implementarán restricciones en la circulación vehicular.

Los trabajos se llevarán a cabo hoy, en el horario de 8 a 14. Durante ese lapso, se dispondrá la restricción del tránsito a media calzada en el sentido de circulación de egreso hacia el casco céntrico.

Asimismo, se comunicó que debido a tareas de reparación de calzada sobre avenida Balbín, en el tramo comprendido entre Las Llamas y Las Vicuñas, hoy y mañana se procederá al desvío del tránsito en el sentido de circulación hacia el Puente San Martín, el cual se realizará por la colectora en el sector mencionado.

Desde el municipio se solicitó a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal apostado en la zona, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de los trabajos.

Excavaciones

Por otra parte, a través de su Secretaria de Servicios Públicos y Dirección de Tránsito y Transporte, por las tareas de excavación para la instalación de cañeros/tendido de conductores subterráneos de media tensión sobre avenida Santibáñez, desde Benito Bárcena hasta Patricias Argentinas, hoy hasta las 6 de la mañana, la comuna local solicitó a los conductores de vehículos circular con máxima precaución y seguir las indicaciones del personal municipal apostado en el lugar.

Agregó que por tal razón, hasta este domingo, en el horario nocturno de 22 a 6, el municipio capitalino dispuso la afectación de personal de Tránsito y Transporte en los cruces de calzada correspondientes.

Por tal motivo solicitó a los automovilistas prestar especial atención al personal apostado, además de la señalización ubicada en el lugar.