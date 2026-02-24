Cazzu y “Tapados de laburo” en la plaza de San Pedro

SAN PEDRO (Corresponsal.) Desde el momento en que se anunció que Julieta Emilia Cazzucelli (Cazzu) estará presente en la ciudad de San Pedro de Jujuy, con un streaming reconocido a nivel nacional, estalló la locura y el fanatismo en miles de jóvenes de la perla del ramal y de localidades vecinas.

Es que el programa "Tapados de laburo" del exitoso canal de streaming Olga, llega para una transmisión in situ de la entrevista con la jujeña famosa a nivel latinoamericano.

Ella viene de un exitoso trabajo discográfico, "Latinaje", y de su incursión en Jesús María y Cosquin.

La reacción de los más fanáticos fue inmediata y desde la tarde del lunes algunos decidieron llevar su reposera y empezar una fila que con el pasar de las horas se haría casi interminable. La cita es hoy desde las 12.30.

A pesar de algunos inconvenientes típicos de un evento de esta magnitud, la organización pudo controlar la llegada de todo el público que está dividido entre los famosos del streaming Olga (organizador de este encuentro) y la "Jefa".

PLAZA BELGRANO | DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO (EL ESPACIO ELEGIDO POR OLGA).

Cabe destacar que el evento es libre y gratuito por eso se hace en un lugar público. Para la ocasión se montó un importante operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento.

Si bien hay un espacio limitado para estar más cerca del set armado para el programa de streaming que tendrá como invitada especial a Cazzu, se han montado pantallas gigantes para que todos los que vayan a plaza Belgrano puedan presenciar este acontecimiento histórico para la ciudad.

Está planificado que el programa se inicie a las 12.30 y tenga una duración de dos horas. En ese tiempo Cazzu hablará de su actualidad musical y de los proyectos que tiene para este año.

Se explicó desde la organización y la producción que Cazzu no brindará un recital, aunque se especula que en el programa podría cantar tres canciones, de modo acústico, como para acompañar la charla.

También hablará de por qué eligió San Pedro para hacer esta presentación y de la magia de los carnavales del ramal jujeño.