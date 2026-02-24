Sergio Galleguillo cantará a los quiaqueños este sábado

El folclorista Sergio Galleguillo, sinónimo de celebración, peñas y festivales populares, será la figura principal del espectáculo musical con el cual el municipio cerrará el sábado el festejo por los 119 años de la fundación de La Quiaca.

Junto al riojano estarán también sobre el escenario los grupos folclóricos Los copleros y Los diableros jujeños, y Los iracundos, la emblemática banda uruguaya de la música romántica latinoamericana.

El espectáculo se anunció para las 16 en el predio donde se realiza anualmente la Manka Fiesta, comenzará tres horas después de finalizados los actos protocolares que serán encabezados por el intendente Dante Velázquez y funcionarios del Gobierno provincial.

En el sector donde se disfrutará sin lugar a dudas un excelente espectáculo musical con entrada totalmente gratuita, el público dispondrá de un sector de venta de gastronomía regional, y otros espacios donde se ofrecerán artesanías, cerámicas y productos típicos de la región.

Galleguillo llegará al extremo norte del país con la chaya riojana, que la convirtió en una impronta festiva como parte de su sello personal y artístico; a lo largo de 20 años de trayectoria se caracterizó por su estilo alegre, el contacto con el público y la defensa de las raíces posicionándose como una figura destacada dentro de la música popular.