Congoja por el momo

Hoy y mañana serán jornadas muy intensas para continuar festejando con el diablo carnavalero que está viviendo sus últimas horas para alegrar a los carnavaleros del pueblo humahuaqueño y a los que llegarán para despedirlo.

LLAMATIVA | AGRUPACIÓN DE CACIQUES CARNAVALEROS ÍHASTA EL ERKE!.

Las últimas jornadas carnestolendas desde el Miércoles de ceniza fueron al 70% con varias comparsas en las calles cumpliendo con las invitaciones de sus simpatizantes y en la noche bailando hasta las primeras horas de la madrugada.

Desde el mediodía la Juventud alegre comenzó a convocar a los carnavaleros para aprovechar el tiempo y cumplir con las obligaciones hasta el anochecer, pero la jornada de hoy será una de las más agotadoras.

Ayer en el anochecer se apreció un espectáculo colorido y alegre en el monumento a la Independencia con la bajada de los diablos de la comparsa Los alegres de Uquía y por ahí no más la Rosas y claveles hizo su presentación en la avenida Belgrano.

BASTONERO

Mientras tanto Los picaflores, después de desplazarse por la calle Buenos Aires estuvo en diferentes sectores del pueblo donde la esperaba sus simpatizantes; otras comparsas se escuchaban a los lejos y se esperaba que en la noche pasaran por la plazoleta Sargento Gómez.

Entre todo ello, en la Iglesia Catedral a las 19 se iniciaba el rezo del Vía Crucis como parte de la Cuaresma hacia la Semana Santa.