El 27 de febrero será la apertura de sesiones

Tras concretarse en la Legislatura provincial la Sesión Preparatoria, con la presencia de 42 diputados, se acordó fijar para el 27 de febrero a las 17 la inauguración del 165º Período de Sesiones Ordinarias. Para esa jornada se espera el discurso del gobernador Carlos Sadir, quien brindará su mensaje ante la Asamblea Legislativa con un balance de gestión y los lineamientos previstos para el presente año.

En una jornada que se desarrolló con normalidad a media mañana, la sesión fue encabezada por el vicepresidente primero de la Cámara, Mario Fiad, e inició con el izamiento de las Banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil, a cargo de los diputados Myriam Burgos y Kevin Ballesty.

Durante el encuentro fueron ratificados como vicepresidente primero y segundo de la Cámara los legisladores Mario Fiad y Martín Fellner, respectivamente. Además, se estableció que las sesiones ordinarias de 2026 se llevarán a cabo los días miércoles, jueves o viernes, de acuerdo con la organización semanal.

En cuanto a las presidencias e integrantes de las comisiones permanentes, se dispuso que los bloques informarán lo acordado a la Secretaría Parlamentaria. El mismo procedimiento se aplicará para la integración de las salas Acusadora y Juzgadora.

El diputado Rubén Rivarola se refirió a la próxima apertura de sesiones y expresó: "El día 27 a las 5 de la tarde va a venir el gobernador de la provincia a dar su mensaje y lo esperamos con ansias para que realmente diga qué rumbo vamos, porque él es el que maneja el rumbo de la provincia, qué obras vamos a tener, qué vamos a hacer en la parte financiera, la estructura que tiene que ver con cómo podemos avanzar más y buscaremos también que nos diga algo social porque el país y la provincia de Jujuy están pasando un mal momento".

Sostuvo que esperan que la jornada sea "de alegría para todos los jujeños", al considerar que es necesario "ponerle fe y esperanza". "Seguramente que yo voy a estar siempre en esta provincia y quiero que le vaya bien; ahora, si no hace las cosas bien, claramente se va a saber", afirmó en alusión a las expectativas frente al mensaje del mandatario.

42 DIPUTADOS | ASISTIERON A LA SESIÓN PREPARATORIA.

Añadió que tras escuchar el discurso, podrán evaluar "qué está bien y qué no, con equivocaciones o no". "Después del 27 veremos qué sacamos en su mensaje", dijo.

Por su parte, el diputado del Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert, explicó que la sesión preparatoria tuvo como objetivo fijar la fecha y el horario del discurso de apertura del gobernador. Confirmó que será el viernes 27 a las 17. "Va a venir el gobernador a comentarnos y a dar su discurso hacia los diputados y hacia el pueblo", afirmó.

Detalló que los días de sesión quedaron definidos para miércoles, jueves o viernes, según la disponibilidad semanal, mientras que los horarios se establecerán en Labor Parlamentaria y luego se informarán oficialmente.

Asimismo, se ratificaron las autoridades de la Cámara y de los distintos bloques. Jubert informó que el bloque La Libertad Avanza será presidido por el diputado Federico Canedi; el de la Izquierda, por Gastón Remi; el del PJ, por Rubén Rivarola; y en el Frente Cambia Jujuy-Jujuy Crece continuará al frente él mismo, Santiago Jubert.

El legislador adelantó que el bloque oficialista mantendrá una reunión previa con el gobernador para coordinar la agenda parlamentaria. Entre los temas pendientes mencionó el proyecto de coparticipación que ingresó el año pasado fuera del período ordinario. "Vamos a armar una agenda de trabajo después de la primera sesión ordinaria para que las comisiones respectivas comiencen a invitar a intendentes y comisionados municipales, ya que es un tema muy importante y esperado", afirmó Jubert.

Otro de los temas que se esperan para el discurso del gobernador es en torno a la ejecución del Presupuesto 2026, el ajuste fiscal entre otros

En tanto, la diputada del PJ Daniela Vélez explicó que tienen "las mejores expectativas" para continuar trabajando por los jujeños. "Esperemos que esta Legislatura, en este año, realmente le dé solución a todos los jujeños y jujeñas por todas las situaciones que estamos atravesando a nivel país y provincia", dijo.

También expresó su deseo de que durante 2026 se aprueben más iniciativas de su bloque. "Al ser minoría, no nos aprueban los proyectos. Si bien venimos a las comisiones, presentamos, discutimos y debatimos, cuando llega fin de año quedamos expectantes porque nuestros proyectos no son aprobados. Esperemos que este año tengamos un poco más de suerte", expresó.