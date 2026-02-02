Jujuy cerró enero con más de 133 mil turistas

La provincia de Jujuy completó el mes de enero de 2026 con indicadores que reflejan la actividad del turismo nacional e internacional. Durante todo el mes, el flujo de visitantes en las cuatro regiones mostró un comportamiento positivo, impulsado por el mercado interno y la llegada de turistas extranjeros.

Al analizar el balance mensual, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó la dinámica de la temporada. "Cerramos un mes de enero con un balance muy satisfactorio. Si bien el escenario nacional presenta sus desafíos, Jujuy demuestra ser un destino resiliente. Notamos que el turista está decidiendo su viaje con poca antelación; pasamos de niveles de reservas previas moderados a una ocupación real sólida gracias al turismo espontáneo que llega atraído por nuestra oferta cultural y natural", señaló Posadas.

Según el reporte oficial acumulado de enero, la ocupación provincial promedio fue del 58,37%. Al desglosar por regiones, la Quebrada lideró con un 68,94%, seguida por los Valles con un 53,86%, las Yungas con un 41,15% y la Puna con un 29,80%.

FEDERICO POSADAS

En total, se contabilizaron 133.328 turistas y 374.986 pernoctes, sobre una oferta de 435 alojamientos y 12.382 plazas. Estas cifras se tradujeron en un impacto económico de $43.366.623.065, dinero que se inyecta directamente en las economías regionales y el comercio local.

Sobre estos datos, el Ministro amplió: "Estos números son el resultado del trabajo para reducir la estacionalidad. Lo que antes era temporada baja, hoy es temporada media o alta. El verano jujeño ya es sinónimo de experiencias de calidad, desde la gastronomía hasta el contacto con la naturaleza en Salinas Grandes o el Hornocal".

Finalmente, Posadas resaltó la competitividad de la provincia: "Frente a otros destinos nacionales, Jujuy se presenta como una alternativa accesible con servicios de excelencia. Observamos además que el sector de alta gama está trabajando al tope de su capacidad, lo que marca una segmentación clara de nuestro mercado".

Ruta del Vino desde el Tren Solar

YUNGAS, 41,15% DE OCUPACIÓN

El Tren Solar de la Quebrada lanzó una forma distinta de experimentar la Ruta del Vino de Jujuy, a través de un producto enoturístico consolidado que crece entre los valles templados y la Quebrada de Humahuaca, integrando paisaje, cultura, gastronomía y producción vitivinícola de altura bajo un enfoque de turismo sostenible.

La Ruta del Vino de Jujuy, cuanta con más de 150 kilómetros de recorrido, y en el circuito conecta regiones de climas contrastantes, desde los valles templados hasta los viñedos de altura extrema en la Quebrada de Humahuaca, donde se producen vinos únicos que reflejan una identidad territorial profunda. El Gobierno provincial trabaja actualmente en señalética turística y desarrollo de infraestructura para visibilizar y potenciar este circuito, que ya reúne más de 20 establecimientos vitivinícolas distribuidos en las dos regiones, ofreciendo una experiencia integral para turistas nacionales e internacionales.

Experiencia en el Tren

NUEVAS PROPUESTAS | PARA DISFRUTAR LA RUTA DEL VINO A TRAVÉS DEL TREN SOLAR.

La experiencia en el Tren Solar comienza a bordo, con un guiado interpretativo que no solo transporta, sino que cuenta la historia del vino de altura jujeño y las particularidades del suelo y clima que posibilitan su singularidad. Luego de recorrer la Quebrada de Humahuaca -Territorio Patrimonio de la Humanidad- los pasajeros bajan en la estación Volcán y continúan en transporte privado hacia bodegas de referencia como Kindgard, Amanecer Andino y la bodega El Bayeh, donde se realiza un recorrido guiado por viñedos y la producción, seguido de una degustación de etiquetas seleccionadas.

Cada momento de la experiencia está diseñado para conectar el paisaje, los sabores y el saber productivo local, poniendo en valor a los productores jujeños que apuestan por la vitivinicultura de altura como motor de desarrollo territorial. Al finalizar la jornada, los visitantes regresan en transporte privado a la estación Volcán, cerrando un viaje que combina movilidad sostenible, enoturismo, cultura local y producción regional.

Los tickets para vivir el Tren del Vino ya se encuentran disponibles en la web del Tren Solar, en la boleterías de las estaciones, en El Cabildo y a través del canal de venta de Whatsapp.