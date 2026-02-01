19°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
alto comedero
PALPALÁ
PERICO
San Antonio
alto comedero
La PLata
Teatro El Pasillo
Espacios creativos
fútbol internacional
La opinión
alto comedero
PALPALÁ
PERICO
San Antonio
alto comedero
La PLata
Teatro El Pasillo
Espacios creativos
fútbol internacional

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
FÚTBOL INTERNACIONAL

Agónico triunfo de Real Madrid frente a Rayo Vallecano

Fue 2 a 1 para el "merengue". Hubo silbidos para Franco Mastantuono que fue sustituido.

Domingo, 01 de febrero de 2026 23:49
EN EL "BERNABÉU" | HUBO DUEÑO MADRILEÑO ENTRE REAL Y RAYO VALLECANO.

Real Madrid, con el argentino Franco Mastantuono como titular, le ganó agónicamente 2 a 1 a Rayo Vallecano, en condición de local por la fecha 21 de la Liga de España, certamen en el que quedó como escolta a un punto del líder Barcelona.

Esta crisis se acrecentó el pasado miércoles cuando perdió agónicamente 4-2 con Benfica de Portugal y quedó fuera de los ocho mejores de la Liga de Campeones, por lo que deberá jugar los dieciseisavos de final ante este mismo equipo luso.

En este contexto, Real Madrid recibió a Rayo Vallecano en un estadio "Santiago Bernabéu" sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, entre ellos, el mediocampista argentino Franco Mastantuono que volvió a ser titular y cuando le tocó ser reemplazado fue silbado por los madridistas.

Los "merengues" abrieron el marcador a los 15 minutos de juego con el gol del brasileño Vinicius Junior.

En el complemento, a los 5 minutos, el delantero Jorge De Frutos empató el partido para el Rayo Vallecano.

Ya sin el argentino Mastantuono que fue reemplazado a los 15 minutos del complemento por Gonzalo García, Real Madrid logró ganar el encuentro en la agonía del mismo, a los 50 minutos, cuando el senegalés Mendy le pegó un patadón a García y el árbitro sancionó penal. Mbappé se hizo cargo del remate y puso el 2 a 1 definitivo para el "merengue".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD