Agónico triunfo de Real Madrid frente a Rayo Vallecano

Real Madrid, con el argentino Franco Mastantuono como titular, le ganó agónicamente 2 a 1 a Rayo Vallecano, en condición de local por la fecha 21 de la Liga de España, certamen en el que quedó como escolta a un punto del líder Barcelona.

Esta crisis se acrecentó el pasado miércoles cuando perdió agónicamente 4-2 con Benfica de Portugal y quedó fuera de los ocho mejores de la Liga de Campeones, por lo que deberá jugar los dieciseisavos de final ante este mismo equipo luso.

En este contexto, Real Madrid recibió a Rayo Vallecano en un estadio "Santiago Bernabéu" sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, entre ellos, el mediocampista argentino Franco Mastantuono que volvió a ser titular y cuando le tocó ser reemplazado fue silbado por los madridistas.

Los "merengues" abrieron el marcador a los 15 minutos de juego con el gol del brasileño Vinicius Junior.

En el complemento, a los 5 minutos, el delantero Jorge De Frutos empató el partido para el Rayo Vallecano.

Ya sin el argentino Mastantuono que fue reemplazado a los 15 minutos del complemento por Gonzalo García, Real Madrid logró ganar el encuentro en la agonía del mismo, a los 50 minutos, cuando el senegalés Mendy le pegó un patadón a García y el árbitro sancionó penal. Mbappé se hizo cargo del remate y puso el 2 a 1 definitivo para el "merengue".