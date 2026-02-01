Jorge Fandermole presenta su último trabajo en El Pasillo

Jorge Fandermole presenta "Tiempo y lugar" en Jujuy, junto a Fernando Silva, en bajo y violoncello. La cita es el próximo fin de semana con dos funciones (viernes y sábado) en Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), a las 21.

"Tiempo y lugar" es el título de una nueva edición de canciones de propia autoría, coincidente con el de una de las canciones que componen el repertorio y que resulta especialmente significativa en el contexto de esta nueva creación.

El lanzamiento fue en noviembre del año pasado y está disponible en todas las plataformas digitales.

El trabajo incluye doce canciones de temática y género diversos, algunas con rasgos del folklore argentino y latinoamericano.

A diferencia de discos anteriores, la sonoridad de esta edición es austera: Jorge Fandermole en voz y guitarra sumados al bajo o violoncello a cargo de Fernando Silva, y la participación de Juan Quintero y Julio Ramírez como invitados.

Los conceptos del imaginario humano, de tiempo y lugar, permiten considerar nuestra existencia y sus circunstancias, antecedentes y proyecciones.

Fandermole, trascendental artista de la música popular argentina, parte de la reconocida Trova Rosarina durante la década de los '80, llega una vez más a nuestra provincia desde su Santa Fe natal.

Tiene grabados siete discos como solista: "Pájaros de fin de invierno" (1983), "Tierra, Sangre y Agua" (1985), "Mitologías" (1989), "Los Trabajos y los Días" (1993), "Navega" (2002) que presentó en el escenario del Teatro de la Vuelta del Siglo en nuestra capital, "Pequeños Mundos" (2005), el disco doble "Fander" (2014) y el reciente "Tiempo y lugar" (2025).

Los temas que integran este último disco son "Invocación", "Guitarra", "Río de las ausencias", "Décimas de identidad", "Mi buen amor", "Tiempo y lugar", "Campo Rincón (Memoria)", "Pilar y Juan", "Materiales y herramientas", "Padre" (elegía), "Milonga con cuatro orillas" y "El amor y la cocina".

Junto a Lucho González, Iván Tarabelli y Juancho Perone conformó un cuarteto con el que editó el disco "Primer Toque" en 1988. Junto a Lalo de los Santos, Adrián Abonizio y Rubén Goldin participó de un espectáculo llamado "Rosarinos", del que surgió un disco en vivo en 1997.

Sus canciones han sido grabadas por Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Tania Libertad, Lito Vitale, Jairo, Soledad, Ana Belén, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Marta Gómez, Silvia Iriondo, Aca Seca, Juan Quintero y Luna Monti, Suna Rocha, Myriam Cubelos, Yusa, Ethel Koffman, Peteco Carabajal, Los Alonsitos, Los Huayra, entre otros.

En 1988 inició junto a diversos músicos un proyecto de educación y producción musical conocido como Escuela de Músicos de Rosario.

Fue nominado a los premios Gardel por "Navega" y por "Pequeños Mundos", y recibió la nominación y distinción con diploma al mérito como compositor de folclore de la Fundación Konex, en 2005.

En 2008 fue distinguido como compositor con un Gran Premio Sadaic en el rubro Música Popular; en 2014 el disco "Fander" recibió el premio Gardel al Mejor Disco de Folclore Alternativo; y el mismo año fue reconocido por la Fundación Konex con el Premio Konex de Platino como autor/compositor de la década en Música Popular.

En 2019, participó del reencuentro de la Trova Rosarina, que se presentó en el Festival de Cosquín como delegación oficial de la Provincia de Santa Fe y realizó actuaciones en el Teatro Colón y diversos escenarios del país.

El mismo año, recibió el Gran Premio a la Trayectoria Artística que otorga el Fondo Nacional de las Artes.

Las entradas para las presentaciones en Jujuy, se consiguen en www.entradaweb.com.ar.