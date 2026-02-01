Fotografía y bijou de cerámica

Meta Arte, espacio virtual de creaciones anunció dos propuestas recientes, una para los amantes de la fotografía, y otra para crear bijou.

Están abiertas las inscripciones para el Curso de Fotografía Inicial, a cargo de la profesora Malu Habil.

El curso es para aprender a manejar una cámara digital o analógica, a componer y a realizar todo tipo de tomas. Se puede cursar con cámara o con celular.

Incluye instancias prácticas con recorridos por la ciudad y la provincia, buscando fotografiar todo tipo de situaciones y paisajes. El aprendizaje es desde cero hasta niveles intermedio y avanzado.

Las clases son teórico/prácticas.

Por inscripciones y mayores informes los interesados deben comunicarse al 3884459114, o en calle Teniente Tuco 478, barrio Ciudad de Nieva.

Bijou de cerámica

SEMINARIO | EN UNA JORNADA CON CECILIA OLMEDO.

Por otra parte, se anunció el Seminario de bijou, que se dará el 14 de este mes en una sola jornada, de 15 a 17.

Se realizará en calle Azorín 140, en el atelier de la profesora Cecilia Olmedo, quien está al frente de la propuesta.

La idea es crear piezas de bijou en cerámica únicas para los mismos participantes o para regalar.

En este seminario se propone aprender a crear piezas de bijou personalizadas al estilo propio en cerámica. Se realizarán un par de aros, un dije para un collar y las cuentas para una pulsera.

Se trata de una oportunidad de explorar la cerámica.

Para más información o inscripciones los interesados deben comunicarse por Whatsapp al 3884459114.