Alcaraz gritó campeón en Melbourne

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) se convirtió en el nuevo campeón del Abierto de Australia luego de imponerse en una gran final sobre el serbio Novak Djokovic (4°) y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Alcaraz, de solo 22 años, se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 2 minutos de juego.

El encuentro comenzó mucho mejor para Djokovic, quien tuvo un primer set perfecto imponiéndose 6-2.

A partir de allí, el serbio empezó a cometer muchísimos errores no forzados, situación que fue aprovechada por Alcaraz para quebrarle el servicio en dos ocasiones y quedarse con el segunda parcial con un contundente 6-2.

La tercera manga fue prácticamente un calco del segundo, ya que Djokovic siguió enlazando muchos errores no forzados, mientras que Alcaraz estaba cada vez más confiado. Esto le permitió al español volver a quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial con un sólido 6-3.

En el último set Djokovic tuvo una muy buena reacción y se mantuvo a tiro en todo momento. Incluso llegó a tener un punto de quiebre para ponerse 5-4 y saque, pero volvió a cometer un error no forzado y vio cómo se esfumaba aquella chance.

Finalmente, Alcaraz consiguió el quiebre que le dio el triunfo en el duodécimo game, para estampar el 7-5 definitivo, tras poco más de tres horas de juego.

Este título le permitió a Alcaraz convertirse en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slam (el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open), con 22 años y 272 días, dejando atrás el récord del estadounidense Don Budge, quien lo había hecho con 22 años y 363 días.

Esta fue la séptima consagración en un Grand Slam para Alcaraz, quien ya había ganado el US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 y 2025.

En su camino hacia la final, Alcaraz derrotó previamente al australiano Adam Walton, el alemán Yannick Hanfmann, al francés Corentin Moutet, al estadounidense Tommy Paul , al australiano Alex de Miñaur y al alemán Alexander Zverev (3°).