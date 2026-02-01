Fiesta en el cierre del primer Regional del NOA

La Ciénaga vivió una fiesta deportiva. Ayer se corrió la quinta y última fecha del Regional del NOA de triatlón con más de 200 competidores que dijeron presentes bajo la organización del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes.

No fue una fecha más, hubo doble coronación, ya que se reconoció al ganador de la jornada y luego los campeones de la primera edición de un certamen que tuvo la organización de manera conjunta de las carteras de deportes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Durante el cierre, Carlos Sadir dijo presente y destacó que "Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país".

SALIENDO DEL AGUA | EL DIQUE LA CIÉNAGA FUE ESCENARIO DE LA NATACIÓN.

El gobernador celebró el fomento al deporte y el crecimiento local que genera "es un lindo evento deportivo a nivel nacional", sostuvo en el inicio de su alocución y destacó el rol de la provincia: "Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país".

En cuanto al despliegue realizado para el desarrollo de un evento de tal magnitud, Sadir ponderó a las diferentes instituciones del Gobierno que intervinieron para llevar adelante una competencia de relevancia nacional.

EL PODIO | AL FINALIZAR LA JORNADA SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA DE PREMIOS.

Asimismo, se refirió al crecimiento de los deportistas jujeños y ratificó el compromiso con el impulso al deporte como política pública. "Estamos apoyando y acompañando a los jujeños que compiten fuera de provincia, es un honor que nos representen", sostuvo.

En el cierre, destacó las cualidades que tiene el deporte para el desarrollo personal y social. "Es una actividad fundamental, el deporte es salud, es compañerismo, es trabajo en equipo y es valor para la vida del jujeño", consideró.

SOFÍA DE LA VEGA (MEDIO) | LA RIOJANA GANÓ EN DAMAS

Por su parte, Luis Calvetti, ponderó la realización de la quinta fecha del triatlón en la provincia como "una manera de mostrar a Jujuy por el mundo", agregando que "estamos a la altura de grandes organizaciones deportivas".

El Secretario de Deportes contó que "se vienen cosas muy importantes para la provincia", y adelantó que "este año vamos a tener varios eventos deportivos de primer nivel", entre los que se cuenta la presencia de la selección argentina de rugby, que enfrentará a Australia el 29 de agosto.

Domingo diferente

EN PLENA ACCIÓN | LUEGO DEL AGUA, SE SUBIERON A LA BICICLETA.

La última fecha tuvo todos los condimentos con el acompañamiento del clima. Con agua “planchada” del dique, la ruta en optimas condiciones para rodar y correr, la lluvia recién acompañó en el cierre con la premiación. A lo largo de la mañana, el artista plástico Ariel Cortez, fue produciendo una obra que se sorteó entre los triatletas.