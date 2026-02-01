Fiesta en el cierre del primer Regional del NOA

La Ciénaga vivió una fiesta deportiva. Ayer se corrió la quinta y última fecha del Regional del NOA de triatlón con más de 200 competidores que dijeron presentes bajo la organización del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes.
No fue una fecha más, hubo doble coronación, ya que se reconoció al ganador de la jornada y luego los campeones de la primera edición de un certamen que tuvo la organización de manera conjunta de las carteras de deportes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Durante el cierre, Carlos Sadir dijo presente y destacó que "Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país".
El gobernador celebró el fomento al deporte y el crecimiento local que genera "es un lindo evento deportivo a nivel nacional", sostuvo en el inicio de su alocución y destacó el rol de la provincia: "Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país".
En cuanto al despliegue realizado para el desarrollo de un evento de tal magnitud, Sadir ponderó a las diferentes instituciones del Gobierno que intervinieron para llevar adelante una competencia de relevancia nacional.
Asimismo, se refirió al crecimiento de los deportistas jujeños y ratificó el compromiso con el impulso al deporte como política pública. "Estamos apoyando y acompañando a los jujeños que compiten fuera de provincia, es un honor que nos representen", sostuvo.
En el cierre, destacó las cualidades que tiene el deporte para el desarrollo personal y social. "Es una actividad fundamental, el deporte es salud, es compañerismo, es trabajo en equipo y es valor para la vida del jujeño", consideró.
Por su parte, Luis Calvetti, ponderó la realización de la quinta fecha del triatlón en la provincia como "una manera de mostrar a Jujuy por el mundo", agregando que "estamos a la altura de grandes organizaciones deportivas".
El Secretario de Deportes contó que "se vienen cosas muy importantes para la provincia", y adelantó que "este año vamos a tener varios eventos deportivos de primer nivel", entre los que se cuenta la presencia de la selección argentina de rugby, que enfrentará a Australia el 29 de agosto.
Domingo diferente
La última fecha tuvo todos los condimentos con el acompañamiento del clima. Con agua “planchada” del dique, la ruta en optimas condiciones para rodar y correr, la lluvia recién acompañó en el cierre con la premiación. A lo largo de la mañana, el artista plástico Ariel Cortez, fue produciendo una obra que se sorteó entre los triatletas.