Joven automovilista perdió la vida tras un choque frontal

Un automovilista de 26 años perdió la vida luego de chocar de frente contra otro automóvil en la ruta nacional N° 9, a la altura del Loteo Boulevard del barrio capitalino de Alto Comedero. La víctima quedó atrapada dentro del habitáculo hasta que fue rescatada por los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, el deceso se produjo horas más tarde mientras se encontraba internado en el hospital "Pablo Soria".

La jornada del sábado de carnaval comenzó con un nuevo incidente fatal en las rutas de la provincia de Jujuy. En ese contexto, eran cerca de las 7 cuando los servicios de emergencia fueron alertados acerca de un siniestro vial en la ruta 9.

Por esa razón, en cuestión de minutos se constituyeron los profesionales médicos del Same a la altura del Loteo Boulevard, en el barrio Alto Comedero de la ciudad capital. En el lugar se encontraban un auto Peugeot 208 y un Renault Captur, ambos visiblemente dañados en el sector de la trompa.

Como consecuencia del violento impacto, los bomberos debieron extraer al conductor y único ocupante del Peugeot, un joven de 26 años gravemente herido, para ser trasladado al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital.

En el nosocomio, fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, por lo que permaneció en la unidad de terapia intensiva durante varias horas. Sin embargo, alrededor de las 17.20 del sábado perdió la vida.

Por otro lado, el conductor del Renault, un hombre de 70 años, sufrió heridas producto del impacto y también fue derivado al mencionado hospital capitalino, en donde se encuentra en recuperación.

También se constituyeron en el escenario del siniestro los integrantes de Seguridad Vial, quienes se encargaron de señalizar el lugar para evitar otro incidente, además de realizarle la prueba de alcoholemia al conductor del Renault Captur, que resultó ser negativo.

Además, trabajó el personal de Criminalística para conocer las causales del incidente vial que se llevó la vida del joven de 26 años, mientras que las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 46°.