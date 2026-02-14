Detenido por estafar a veinte turistas para venir al carnaval

Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba acusado de haber organizado una presunta estafa con un viaje para disfrutar del carnaval en distintas localidades de la Quebrada. Al menos 20 personas denunciaron que pagaron por un paquete turístico que nunca se concretó.

El viaje había sido promocionado por la cuenta de una agencia que se presentaba en redes sociales como organizadora de excursiones y escapadas a distintos destinos del país y el exterior. La salida estaba prevista para las 19 del pasado viernes y el punto de partida original mencionado en la promoción era la plaza Vélez Sarsfield, aunque finalmente el lugar fue modificado a la plaza de la Intendencia, en Córdoba.

De acuerdo con información policial recabada por los diarios cordobeses, el acusado, de 51 años, fue arrestado en el lugar tras el aviso de las víctimas, que advirtieron la ausencia de un medio transporte y la imposibilidad de viajar.

El propio detenido había ofrecido un paquete que prometía traslado en colectivo, alojamiento, visitas a las localidades de Maimará, Purmamarca y Uquía, además de la Quebrada de las Señoritas, el Paseo de los Colorados y el Cerro de los Siete Colores, con un precio promocional de 439 mil pesos para los últimos tres lugares, según la última publicación en Instagram del 6 de febrero pasado.

En el itinerario que circuló entre los interesados, se detallaban horarios y actividades. La salida el viernes 13 de febrero desde Córdoba, llegada y hospedaje en la capital jujeña, bajada de los Diablos, excursiones, Carnaval en Maimará y Tilcara. Luego un día libre con opción a visitar Perico y las Termas de Reyes, carnaval en Purmamarca y regreso el miércoles 18 por la madrugada.

Sin embargo, la ilusión por vivir esa experiencia se derrumbó al llegar el día del viaje, el pasado viernes, cuando los damnificados se encontraron con que no había ningún ómnibus ni responsables que respondieran por la excursión.

En ese momento, varias personas comenzaron a reclamarle al ahora aprehendido la devolución del dinero y algunos grabaron la situación con sus teléfonos. Una de las denunciantes filmó el instante en que subían al acusado al patrullero.

En el procedimiento policial, se secuestró una suma superior al medio millón de pesos y un teléfono celular. El sospechoso, junto con el dinero y los elementos incautados, quedó a disposición del juez interviniente.

La agencia del acusado tenía antecedentes de organizar viajes a diferentes provincias y destinos internacionales. En los comentarios de las publicaciones en redes sociales sobre la detención del titular, algunos usuarios compartieron experiencias favorables, mientras que otros relataron situaciones similares a la ocurrida este viernes. En los registros oficiales, el inculpado no presenta deudas bancarias.

La causa sigue así bajo investigación, al tiempo que las víctimas esperan novedades sobre la devolución del dinero.