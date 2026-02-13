Sustrajo una motocicleta y fue detenido tras una persecución

Un joven que tenía dos armas blancas robó una motocicleta, protagonizó una persecución, derrapó y fue reducido al intentar escapar a pie.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró días atrás en un sector del barrio Patricios, en la ciudad de San Pedro.

En esas circunstancias, el Sistema de Monitoreo alertó a los efectivos sobre un sujeto que robó una motocicleta Motomel Sirius de 190 cc de cilindradas y emprendía la fuga por el sector.

Una comisión del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 localizó al inculpado mientras escapaba a toda velocidad por la calle Zafrero y éste, al realizar una maniobra peligrosa al ver a los efectivos, derrapó.

Lejos de concluir con el temerario episodio, abandonó el rodado sustraído y escapó a pie, mientras le vociferaba a los efectivos "yo les voy a tirar" y realizaba ademanes de extraer un arma de entre sus prendas.

Tras una persecución, el inculpado de 22 años fue reducido en un pasaje de la avenida Costanera y durante una requisa, los uniformados le secuestraron dos armas blancas.

La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y posteriormente restituida a su legítimo propietario. El irascible protagonista, en tanto, fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.