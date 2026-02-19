Adorni calificó como "inentendible" el paro y apuntó contra los gremios: "Por algo la gente los odia"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a cuestionar este jueves el cuarto paro general convocado por la CGT contra la administración de Javier Milei y confió en que el Gobierno conseguirá los votos para avanzar con la aprobación de la reforma laboral, después de haber aceptado eliminar el artículo 44 que ponía límites a las licencias por enfermedad. Por otro lado, en relación con el conflicto desatado por el cierre de la empresa Fate, el funcionario apuntó contra su dueño, Javier Madanes Quintanilla, al que tildó de "prebendario".

En declaraciones al canal de streaming La Casa, criticó también las movilizaciones convocadas por sectores de izquierda, a los que calificó como "impresentables" y dijo que "muchos de ellos son terroristas que andan tirando bombas molotov por ahí".

Consultado sobre el paro general de la CGT, Adorni expresó: "Hay que preguntarles a ellos por qué convocaron a un paro inentendible. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador".

"Se espera una jornada tranquila, va a ser un paro sin movilización y de todas maneras se va a aplicar el protocolo antipiquetes", agregó..

Sobre la reforma laboral, confió en que "si los legisladores están de acuerdo, la votarán y será aplicable. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que no está acostumbrado a la democracia".

En el mismo sentido, aseguró "no saber" si el oficialismo tiene garantizados los votos para la media sanción del proyecto, ya que, afirmó, "es un tema estrictamente legislativo". De todos modos, confió en que "salvo un artículo que en principio se va a eliminar, se va a seguir adelante con el resto del texto que tuvo media sanción del Senado".

Adorni calificó de "prebendario" al dueño de Fate

Ante el conflicto desatado tras el anuncio del cierre definitivo de Fate, Adorni apuntó directamente contra el dueño de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, y admitió que le resultó llamativo que la decisión se haya tomado un día antes del debate en Diputados por la reforma laboral.

"No se entiende que cierra la empresa un día antes del tratamiento de la reforma laboral", y dejó entrever que tiene vinculaciones políticas con el anterior gobierno.

"El caos de Fate tiene origen que vieja Argentina que no existe más, los empresarios prebendarios que cazaban en el zoológico. Cuando ganaste, no decías nada; pero tampoco invertías ni te modernizabas", dijo Adorni y agregó: "Al que no le interesan los empleados es a los empresarios prebendarios".

"La única manera que tenían de sobrevivir era cazar en el zoológico. De hecho, a este empresario lo tenés defendiendo el cepo cambiario, no quiere tener competencia. Nos condena a los argentinos a pagar 2 o 3 veces más de lo que valen las cosas". Y apuntó que lo que plantea el Gobierno es "un cambio de modelo".

"Entendemos que incluso empresarios no lleguen a comprender lo que está pasando. Se terminó la remarcación de precios, esto de aumentar el margen 300% para cubrirte. Hoy vas a tener que vender con 3 % de margen", señaló.

Adorni, en tanto, negó tener el dato sobre la perdida de más de 65.000 puestos de trabajo en la industria a raíz de la recesión y la apertura de importaciones. De todas maneras, insistió con que, de ser cierto, "esa mano de obra no va a quedar en la calle. Vas a tener un montón de rubros, industrias, comercios que se van a tener que reconvertir porque no van a poder seguir vendiendo televisores blanco y negro cuando afuera venden a color".

"Van a a haber otros sectores de la economía que se van a volver dinámicos y tendrán un crecimiento espectacular, como son la energía, minería, el sector de servicios y el agro", mencionó y a modo de ejemplo. Siguiendo con el ejemplo, advirtió: "Si no servís para eso, tendrás que dedicarte a otra cosa".