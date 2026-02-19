32°
19 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

alto comedero
Almirante Brown
balderrama
paro general
paro general
Jujuy
Sandra Pettovello
Indio solari
barrio Azopardo
La Quiaca
alto comedero
Almirante Brown
balderrama
paro general
paro general
Jujuy
Sandra Pettovello
Indio solari
barrio Azopardo
La Quiaca

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

La advertencia de Alejandra Monteoliva: “Marchar en paz es un derecho; la violencia, no”

Así lo expresó la ministra de Seguridad en su cuenta de X, en medio de múltiples manifestaciones en el AMBA. 

Jueves, 19 de febrero de 2026 12:38

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios. Así lo expresó la titular de la cartera en su cuenta de X. 

“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió Monteoliva en su cuenta oficial de X, en referencia a las múltiples marchas que se desarrollaban en el AMBA. __IP__

Para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”. 

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria nacional. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD