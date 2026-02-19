La Quiaca: investigan la muerte de una mujer y detienen a su pareja

Una investigación judicial se encuentra en pleno desarrollo en Jujuy para determinar las causas del fallecimiento de una mujer oriunda de La Quiaca, ocurrido en las últimas horas en el Hospital Pablo Soria, adonde había sido derivada desde la localidad puneña con un severo traumatismo de cráneo.

El caso, que conmociona a los residentes del barrio Perpetuo Socorro, tomó estado público tras la detención preventiva de la pareja de la víctima. Se trata de un hombre que, según fuentes judiciales, fue quien llevó a la mujer al hospital y ahora se encuentra alojado en celdas de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 5, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Los hechos se remontan a los días previos a los festejos de Carnaval, cuando la mujer ingresó de urgencia al Hospital Jorge Uro de La Quiaca. En ese momento, su concubino declaró que ambos se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas en su vivienda del barrio Perpetuo Socorro y que, tras una caída accidental, ella se golpeó fuertemente la cabeza.

Sin embargo, la gravedad de las heridas encendió las alarmas médicas. Dada la complejidad del cuadro, la paciente fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria, el centro de mayor complejidad de la provincia, donde permaneció internada hasta que, producto de una descompensación, se confirmó su deceso.

Con el objetivo de esclarecer la mecánica del hecho, la fiscalía interviniente ordenó una serie de medidas de prueba. La principal de ellas fue la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Alto Comedero. Los primeros resultados confirmaron que la causa de la muerte fue un "fuerte traumatismo encéfalo craneal", aunque los investigadores aguardan el informe final para determinar si las lesiones son compatibles con una caída accidental o si hubo intervención de terceros.

Mientras tanto, el principal sospechoso permanece detenido a la espera de que se completen otras diligencias que permitan reconstruir las horas previas al trágico desenlace. La Justicia no descarta ninguna hipótesis y trabaja contrarreloj para establecer si lo ocurrido fue un fatal accidente o un nuevo caso de violencia de género en la provincia.