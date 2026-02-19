Encontraron el cuerpo de un hombre de 86 años

Un hombre de 86 años fue encontrado sin vida en las inmediaciones de las canchas de fútbol de Azopardo, en la capital jujeña. De acuerdo al informe cadavérico, el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio y no fue necesaria una autopsia, ya que no presentaba signos de haber sufrido violencia, de acuerdo al trabajo de Criminalística.

De acuerdo a la información policial recabada por este diario, en la jornada de ayer una mujer arribó a la casa de su padre luego de ausentarse desde el martes y no encontró a su progenitor.

Ante la preocupación por el paradero del hombre de 86 años, se comunicó con el Sistema 911 aportando los datos y las características físicas del individuo.

En consecuencia, los efectivos policiales comenzaron con la búsqueda mediante los integrantes de la División Búsqueda de Personas, el Cuerpo de Bomberos y los agentes motorizados que recorren las calles de la ciudad para intentar encontrarlo.

No obstante, hubo un dato que la hija del protagonista aportó y fue clave para el hallazgo. Se trata de que su padre frecuentaba las inmediaciones de las canchas de fútbol de Azopardo.

Con esa información, alrededor de las 16 los encargados de la búsqueda lograron encontrar un cuerpo en una zona de pastizales. Fue entonces que se solicitó la presencia de la hija, quien denunció la desaparición, y reconoció de inmediato que era su progenitor.

Tras esto, personal de Criminalística trabajó en el lugar para conocer si el cadáver tenía signos de haber sufrido violencia, lo cual resultó ser negativo. En la misma sintonía, el médico policial realizó el examen cadavérico que determinó que perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio, por lo cual no fue necesaria la autopsia. Finalmente, los bomberos realizaron el levantamiento del cadáver para luego ser entregado a sus familiares.