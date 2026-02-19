El Indio Solari fue internado por un ACV

El músico Carlos “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino, fue internado de urgencia luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia se conoció en las últimas horas y provocó una fuerte repercusión en el mundo artístico y entre sus seguidores, que rápidamente expresaron su preocupación en redes y espacios de fanáticos.

De acuerdo con la información difundida en el ámbito periodístico, el artista debió ser trasladado a un centro de salud tras presentar síntomas compatibles con un cuadro neurológico agudo. Hasta el momento, su entorno mantiene reserva sobre los detalles clínicos y la evolución médica, a la espera de los partes oficiales.

El Indio Solari es considerado una pieza central de la historia del rock nacional. Fue la voz y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó una época con una propuesta artística independiente y convocatorias multitudinarias.

Tras la disolución de la banda, consolidó su camino solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

En los últimos años, Solari había reducido sus apariciones públicas y recitales presenciales debido a problemas de salud previamente reconocidos, aunque su proyecto musical continuó activo con presentaciones de la banda y lanzamientos de material nuevo. Cada anuncio vinculado a su obra suele generar alto impacto, tanto por la fidelidad de su público como por el peso cultural de su trayectoria.

Sus canciones, su estética y su discurso lo convirtieron en un emblema de identidad para amplios sectores del público rockero argentino.

Mientras se aguarda información médica oficial, el entorno artístico permanece atento a la evolución del cantante. La expectativa está puesta en su recuperación y en futuras comunicaciones que aporten mayor claridad sobre su estado de salud.