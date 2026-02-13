Exigen pago de sueldos en tiempo y forma

Son 170 trabajadores de la empresa "General Savio" de Palpalá afectados por la falta de respuesta al pedido del pago de haberes en tiempo y forma por parte de esa firma transportista. Frente a la sede de la empresa solicitaron además conocer con qué escala salarial se les liquidan los sueldos y dijeron que no resisten más el sistema de pagos en cuotas.

Los trabajadores expresaron su molestar por la falta de pago de manera regular de los sueldos. "La incertidumbre de no saber cuándo podremos contar con nuestro sueldo es desesperante", señaló Alejandro Aguilera, delegado gremial en la empresa.

Los trabajadores revelaron que desde hace dos años le están pagando los sueldos en cuotas. "Un sistema con el que no estamos de acuerdo, porque detrás de esta postura de la empresa hay familias que esperan que se cumpla con el pago en tiempo y en forma", dijo Aguilera.

Cristian Urbano, también delegado, expresó su descontento por la familias afectadas frente a esta situación, sin dejar de cumplir con un trabajo que requiere responsabilidad.

Urbano señaló que se desconoce con qué escala salarial trabaja la empresa. "Quién la firma y quién la homologa es un misterio, no sabemos de cuánto son los viáticos, horas extras, entre otros ítems", dijo

El sueldo de diciembre fue pagado en tres cuotas, y el de enero no fue abonado todavía, señaló Urbano, quien detalló que la empresa trabaja con tres bancos, Macro, Credicoop y Nación, y que los que cobran por medio del primero solo recibieron $450 mil y los otros no habían cobrado nada hasta anteayer.

"Es triste ver compañeros con hijos en la facultad sin saber si podrán costear los gastos que implica mantener a una familia, cuando los sueldos no solo se atrasan, "se pagan en cuotas", indicó.

Autoconvocados en la empresa ubicada en el barrio San Martín de Palpalá, señalaron que por desconocer con qué escala salarial se esta pagando, "no sabemos tampoco cuál es el porcentaje que nos están adeudando, y los ítems como horas extras, viáticos y antigüedad", agregaron los trabajadores.

Urbano indicó que otras empresas "pagaron a sus trabajadores hasta el 90% y la Savio ni comunica qué es lo que sucede. La empresa no se puede quejar por la recaudación, por el aumento del boleto y la gente que sigue aceptando el servicio", finalizó.