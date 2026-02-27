Carlos Sadir "Somos una provincia en orden que rinde cuentas"

En su mensaje, el mandatario señaló que Jujuy atraviesa un escenario complejo debido al impacto del contexto nacional, especialmente por la caída real de la coparticipación federal. Explicó que, aunque los recursos nacionales crecieron en términos nominales, la inflación generó una pérdida de poder adquisitivo que afecta directamente las finanzas provinciales y limita el margen de inversión.

Sadir remarcó que cerca del 70% del presupuesto provincial se destina al pago de salarios y que la reducción de ingresos impacta en áreas clave como salud, educación, seguridad e infraestructura.

En nuestro caso,gran parte del presupuesto provincial, alrededor del 70% depende de la coparticipación federal, se destina a pagar los sueldos de la Administración Pública.

En ese marco, defendió la necesidad de mantener el orden fiscal, una administración responsable y la priorización de los recursos.

El gobernador reconoció las dificultades económicas que atraviesan muchos jujeños y afirmó que su gestión busca acompañar a la población, sosteniendo servicios esenciales y atendiendo las demandas sociales.

La Provincia asumió el sostenimiento del programa con un ﬁnanciamiento acumulado de $8.972.438.900 entre 2023 y 2025para garantzar la contnuidad de las prestaciones".

Además, destacó la decisión de “salir al territorio” para escuchar a distintos sectores y reforzar la presencia del Estado.

Este año ya están en refacción 27 establecimientos, y tenemos previstas obras de ampliación y refacción en 15 escuelas más.También, planiﬁcamos la refacción y construcción

El discurso también incluye anuncios vinculados a la inversión pública, la ejecución del Presupuesto 2026 y proyectos estratégicos para la provincia, en el inicio formal de un nuevo período legislativo.