Máster class gratuita con el maestro Raúl Olarte

Hoy a las 17 horas, el maestro Raúl Olarte brindará una máster class para ejecutantes de instrumentos andinos. La actividad se desarrollará en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534. El ingreso es libre y gratuito, y no se requiere inscripción previa. Los interesados deben llevar su instrumento.

Raúl Olarte nació en Humahuaca, (Jujuy, Argentina). Comenzó el estudio de la quena a los siete años con el maestro Arsenio Zuleta. A la edad de trece años participó por primera vez en el Festival de Folclore de Cosquín (Córdoba, Argentina).

Luego de integrar distintos grupos juveniles en su provincia, viajó a Buenos Aires en donde se radicó a partir de 1978.

Adquirió conocimientos musicales básicos durante 2 años en el Conservatorio Municipal de Música "Manuel de Falla", (Buenos Aires), luego continuó en forma autodidacta.

Construye sus propios instrumentos (quenas).

En 1978 tuvo lugar su incorporación al grupo del charanguista Jaime Torres, con quien compartió durante diez años giras por Argentina, América, Europa y Asia.

Participó como intérprete en la musicalización de películas y documentales argentinos premiados internacionalmente.

Es miembro desde 1984, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).

En 1988, inicia su carrera como músico solista de la quena, fue parte de la "Misa Criolla"y "Misa por la Paz y la Justicia", de Ariel Ramírez.

Tiene una amplia trayectoria con grandes artistas nacionales e internacionales y en escenarios de nuestro país y el mundo.

Se encuentra visitando su provincia natal, desde que llegó para el homenaje hace unos días en Humahuaca a Justiniano Torres Aparicio. Esta master class será una excelente oportunidad para aprovechar su paso por esta tierra.