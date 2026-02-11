Los colectivos funcionarán hoy con normalidad en Jujuy

El servicio de transporte urbano de pasajeros en Jujuy funcionará con normalidad en la jornada de hoy, en medio del conflicto salarial que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresarias del interior del país y por el cual se había convocado a una medida de fuerza para hoy.

Así lo confirmó Julio Ramírez, interventor de la UTA seccional Jujuy, tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Según el acta oficial, el Gobierno nacional encuadró el conflicto en la Ley N° 14.786 y dispuso, a partir de las 0 horas del 11 de febrero, un período de conciliación obligatoria por 15 días. La resolución intima al gremio a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual, mientras que las empresas deben abstenerse de aplicar represalias y garantizar tareas en forma regular.

Ante la consulta de El Tribuno de Jujuy sobre el impacto de esta resolución en la provincia, Ramírez aseguró que "por la conciliación obligatoria, mañana (por hoy) el servicio será normal", descartando la aplicación de la medida de fuerza que había sido anunciada a nivel nacional.

Sin embargo, puertas adentro del sector persiste un fuerte clima de tensión e incertidumbre. Consultado por este matutino, Marcelo Moyano, exsecretario de Asuntos Gremiales de la UTA, señaló que, pese al llamado a conciliación obligatoria, muchos trabajadores ya manifestaban su intención de no acatar la medida de fuerza por dos motivos centrales: el temor a posibles represalias por parte de las empresas y el desacuerdo con la actual intervención sindical.

"Los trabajadores sienten que si reclaman o paran pueden sufrir sanciones, descuentos o quedar expuestos", consideró Moyano, quien además remarcó que una parte importante de los choferes no se siente representada ni acompañada por la gestión de Ramírez en la defensa de sus derechos laborales.

Es que uno de los principales reclamos sigue siendo el incumplimiento del acuerdo salarial firmado en el Amba. Mientras algunas empresas del interior ya actualizaron la escala salarial nacional, otras continúan pagando con valores correspondientes a 2024. "Lo poco que se consiguió en Jujuy fue por la insistencia y la lucha de los propios trabajadores", sostuvo Moyano.

Cabe recordar que la UTA había advertido la posibilidad de un paro nacional si las cámaras empresarias del interior no respetaban los salarios acordados, argumentando que los boletos en muchas provincias tienen valores superiores a los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Aunque la conciliación obligatoria garantiza, por ahora, la normal prestación del servicio, el conflicto salarial sigue latente y expone un escenario de malestar, temor y falta de respuestas que mantiene en alerta a los trabajadores del transporte.