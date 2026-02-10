Llegó la primera victoria para Barracas Central

Barracas Central derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0 por la cuarta fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

La primera jugada de peligro fue para el local, fue un remate alto y desviado.

A los 10 minutos llegó el "lobo", mediante un remate desde el borde del área del extremo Jeremías Merlo que no terminó en gol.

Un minuto más tarde, luego de una pared, el lateral Alexis Steimbach tiró un centro, que se desvió en el carrilero Rodrigo Insua y se cerró al primer palo, requiriendo una buena reacción de Miño para evitar el gol.

El "guapo" convirtió a los 34 minutos del primer tiempo, cuando un córner cerrado al segundo palo del volante Iván Tapia generó una serie de cabezazos en el área chica, que terminó con una pelota suelta, rematada de primera al gol, con un disparo alto, por Kevin Jappert.

El segundo gol de la tarde, que pondría cifras definitivas al partido, se dio a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Iván Tapia sorprendió en un tiro libre lejano y metió un remate potente al primer poste, para el 2 a 0.

