El Colegio de Profesores de Historia de Jujuy renovó autoridades

En una jornada marcada por el compromiso profesional y la continuidad institucional, asumió formalmente la nueva comisión directiva del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy. La flamante gestión, que combina la experiencia de miembros salientes con la energía de nuevos integrantes, ratificó su misión de jerarquizar la enseñanza de la historia y consolidar la presencia del Colegio en la comunidad.

Una gestión de continuidad y apertura

La Lic. Anahí Gareca, quien asumió la presidencia, destacó que la nueva conformación asume con el "compromiso firme de seguir trabajando por la historia de Jujuy". Gareca subrayó la importancia del trabajo articulado con instituciones clave de la provincia, como los institutos Belgraniano y Arias.

"Nuestro objetivo principal es la difusión y revalorización de la historia jujeña, especialmente la participación de Jujuy en el proceso de las Guerras de la Independencia", señaló la titular. Para 2026, se planea dar continuidad al exitoso ciclo de charlas en escuelas y encuentros en el Cabildo Histórico, actividades que durante el año pasado lograron una gran convocatoria.

Proyectos 2026: Incidencia política y académica

Por su parte, la vicepresidenta, Lic. Gabriela Lamas, hizo hincapié en el impacto social de la institución. Tras el éxito del Congreso Federal realizado el año pasado, que reunió a docentes de ciencias sociales de todo el país, el Colegio ya planifica nuevos congresos para este ciclo.

Uno de los puntos centrales de la agenda 2026 será la gestión de relaciones institucionales de alto nivel. "Tenemos planificado gestionar reuniones con el Ministerio de Educación y autoridades del Gobierno de la Provincia. Buscamos fortalecer vínculos fundamentales, como los que mantenemos para el acto del Día del Historiador en el Salón de la Bandera", explicó Lamas.

Asimismo, la institución mantiene abierta la convocatoria para la afiliación de docentes de nivel medio y superior, reforzando su presencia digital a través de sus redes sociales (Instagram: @coprohisjuy y Facebook: Colegio de Profesores de Historia Jujuy).

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Anahí Gareca; Vicepresidenta: Gabriela Lamas; Secretaria: Rosario Santos; Prosecretario: Ezequiel Gigena; Tesorera: Ivana Medina; Protesorera: Jessica Ramos; Vocales: Rita Robles, Carolina Aban, Isidora Colque y Marcos Cusi. Órgano Fiscalizador: Roxana Patagua, Emanuel Alarcón, Dante Sajama y Guillermo Dionisio.