Violento perseguía a su pareja con un machete

Un hombre de 35 años que perseguía a su pareja con un machete, fue detenido por los efectivos policiales, quienes lograron desarmarlo y trasladarlo a la sede policial.

El fiscal habilitado en la feria judicial solicitó la imputación y la detención del hombre de 35 años.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días en un sector del asentamiento El Obrero del barrio Campo Verde de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso, donde un hombre armado con un machete perseguía una mujer.

Los efectivos lograron dar con la víctima, quien se encontraba en estado de shock y de inmediato se dirigieron a la vivienda de la protagonista, donde hallaron al sospechoso, quien luego de ser desarmado y reducido fue trasladado a la sede policial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género, la inmediata detención del hombre de 35 años.

Por otra parte se ordenó que la mujer sea examinada por el médico policial, quien constató que no era necesario ser trasladada al nosocomio cabecera de la provincia.

Los efectivos de la Seccional 50º del barrio Campo Verde quedaron a cargo de las actuaciones complementarias por disposición del representante fiscal, habilitado en la feria judicial.

El hombre conoció causa de imputación y designó abogado defensor, para afrontar las graves acusaciones que pesan en su contra.