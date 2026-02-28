Sobredosis de Soda llega a Jujuy con su “Stereo Tour”

La magia del rock nacional volverá a sentirse con fuerza en la capital jujeña. La reconocida banda tributo Sobredosis de Soda se presentará el próximo viernes 13 de marzo a las 21.30 horas en el Centro Cultural "Martín Fierro" (avenida Illia 451, barrio Los Perales), en el marco de su esperado "Stereo Tour 2026".

Considerada la banda homenaje más importante de Latinoamérica, Sobredosis de Soda arriba a Jujuy como parte de una ambiciosa gira internacional que recorrerá distintos puntos de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo ha logrado consolidarse como la formación que mejor interpreta en vivo el repertorio del trío que marcó a generaciones.

Cada presentación propone una experiencia sonora y visual que recrea con fidelidad el universo artístico de Soda Stereo y la obra de Gustavo Cerati. El espectáculo combina una ejecución musical minuciosa con una puesta en escena moderna, apoyada en recursos audiovisuales y una estética cuidada que conecta profundamente con el público.

La banda es liderada por Mariano Albergoli, cuya interpretación vocal y presencia escénica han sido ampliamente reconocidas por fanáticos y críticos. Junto a sus músicos, logra llevar el sonido del histórico trío a un nivel de precisión y potencia que convierte cada concierto en un recorrido por clásicos inolvidables como "De música ligera", "Persiana americana", "Cuando pase el temblor" y "En la ciudad de la furia", entre muchos otros.

Sobredosis de Soda no solo recrea canciones; construye una experiencia que invita a revivir distintas etapas de la carrera de la banda más influyente en la historia del rock en castellano. La energía en el escenario y la interacción con el público hacen que cada show tenga identidad propia y se transforme en una celebración colectiva.

En Jujuy, la expectativa es alta. Se espera una convocatoria masiva de fanáticos que podrán disfrutar de un espectáculo que ya ha emocionado a miles de personas alrededor del mundo.

Las entradas se encuentran a la venta exclusivamente en los sitios oficiales: a través de www.norteticket.com y en Belgrano N° 627, Local Tarjeta Su Crédito.

La cita está marcada. El 13 de marzo, el espíritu de Soda volverá a vibrar en el Centro Cultural Martín Fierro, en una noche que promete ser inolvidable para los amantes del rock.