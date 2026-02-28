Encontraron y rescataron a una persona desaparecida

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Policía rescató a una persona que se estaba desorientada en las inmediaciones del río San Francisco, a la altura de la localidad de Yuto. Integrantes del Same trasladaron de inmediato al individuo al hospital local para constatar su salud.

El hecho ocurrió días pasados, tras la búsqueda de un vecino de la zona que había salido de su domicilio con rumbo al mencionado río, pero que al momento de volver se perdió en la zona rural.

Por esa razón, se realizó una denuncia por desaparición que activó un operativo. De esta manera, el personal del Cuartel de Bomberos de la Unidad Regional N° 4 participó de tareas de búsqueda en la localidad de Yuto, en inmediaciones del Puente San Francisco, sobre el río del mismo nombre.

Además, el procedimiento contó con la intervención conjunta de efectivos de la División Lacustre de la Policía de Jujuy, el Cuerpo de Caballería y agentes de la jurisdicción.

De esta manera, los efectivos del Cuerpo de Caballería lograron localizar a la persona en cercanías de la toma de agua dulce, presentando signos de desorientación y deshidratación. Fue entonces que el personal de Bomberos procedió a brindar asistencia primaria en el lugar, realizando su estabilización y posterior traslado hacia un punto seguro.

Finalmente, el protagonista fue entregada al personal médico del Same para su atención médica correspondiente y así garantizar su resguardo y cuidado.