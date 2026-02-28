Gimnasia recibe a Quilmes con la premisa de ganar

Pasó el primer tropezón, por eso el duelo de hoy de Gimnasia ante Quilmes será crucial para ver cuál es la reacción del equipo. Desde las 17 se juega en el estadio "23 de Agosto" con el control de Maximiliano Manduca.

Decir que está obligado a ganar suena trillado, primero porque en casa ante su gente, el "lobo" siempre debe sumar los tres puntos, reforzar el mote de "Fortaleza de Plata" porque los rivales saben que de Jujuy no se van a llevar nada.

Pero todas las miradas, estarán puestas en el carácter del equipo, en la reacción después de la caída en Chacarita dónde dio muestras de tener una idea de atacar, pero quedó desmantelado a la hora de defender.

Por eso en la semana ajusto ideas, puso énfasis en el orden táctico para no repetir errores, pero principalmente en la definición, porque genera chances y está careciendo de puntería, efectividad.

Si bien no confirmó el equipo titular, el entrenador Guillermo Pellerano lo hará minutos antes del partido como es costumbre, repetiría el mismo once, para darle confianza después de dos triunfos consecutivos, uno por Copa Argentina y el otro en el debut del certamen de ascenso.

Aunque quedó la chance latente de que Abel Argañaraz pueda ser de la partida luego de haber marcado la fecha pasada, peor se define hoy en la concentración más allá que no disgustó al técnico el funcionamiento del equipo.

La necesidad de Quilmes de ganar lo obligará a tomar recaudos, y es ahí dónde el "lobo" no debe descuidarse, cuando pase al ataque, tendrá que hacer los relevos como corresponden, no dejar espacios, pero principalmente mantener la concentración.

Como cada partido en el "23", los visitantes llegan a especular, ver que propone el conjunto local por esa obligación que tiene de salir a ganar desde el inicio, Gimnasia no tendrá que desesperarse, saber que en 90 minutos se puede hacer diferencias.

El "cervecero" llegará a hacer su juego, en dos fechas perdió uno y empató el otro, llega con la necesidad de sumar un punto o bien los tres, por eso será un rival complicado con jugadores de experiencia.

Emiliano Endrizzi

Sobre el partido de hoy, Emiliano Endrizzi destacó la actitud del "lobo" en el inicio del año y con el correr de los partidos, señalando que "nunca nos damos por vencidos".

Por eso hoy ante Quilmes remarcó que "queremos volver al triunfo y darle una alegría a nuestra gente que de local nos acompañan siempre".

Del rival dijo que "es un equipo duro y con jerarquía", para luego indicar que el rival "llega en las mismas condiciones que Gimnasia", con la diferencia de que "nosotros tenemos el plus de ser locales".

"En casa nos fortalecemos, porque contamos con el incansable aliento de nuestra hinchada", ponderó y agregó que "queremos darles una alegría este domingo", finalizó el lateral de Gimnasia.

El “albo” es puntero

En el inicio de la fecha, Gimnasia y Tiro de Salta le ganó a Almagro 2 a 0 y se mantiene como puntero con puntaje ideal. El encuentro se jugó en el estadio “Gigante del Norte”. El conjunto salteño se impuso con el doblete del delantero Lautaro Gordillo, en el tercer minuto de descuento de la primera parte y el vigésimo de la segunda etapa. Con el triunfo, el equipo que dirige Fernando Quiroz abre la tercera fecha en la primera posición de la zona B, con nueve puntos producto de tres triunfos, mientras que Almagro suma apenas un punto y no ha convertido goles en lo que va del torneo.

Además, San Miguel venció por 2-0 a Chaco For Ever como local con los goles marcados por Delgado, Ferrero. El cotejo se disputó en el “estadio Malvinas Argentinas” de Los Polvorines ante un gran marco de público. En el otro partido, Defensores de Belgrano venció por 1-0 a Los Andes como visitante y sumó tres puntos de oro. Enzo González marcó el único gol de la tarde cuando el partido se terminaba, ya que fue a los 51 minutos del complemento.

Con este resultado, Los Andes suma 2 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Defensores de Belgrano tiene 5 unidades, en la 3 posición en la tabla del certamen de ascenso del fútbol argentino.