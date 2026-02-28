Femicida detenido tras once días prófugo

Ayer detuvieron a Daniel Orlando Serapio (40), único sospechoso del femicidio de Natalia Cruz en localidad Campo Quijano, provincia de Salta, tras permanecer once días prófugo de la Justicia. Fue capturado mientras se escondía en una cueva ubicada en plena precordillera salteña, a aproximadamente un kilómetro de la estación de trenes Diego de Almagro, en inmediaciones de la ruta nacional N°51.

La causa también tiene a dos personas detenidas acusadas colaborar y asistir al sospechoso durante su fuga.

-Según medios locales, el sospechoso llevaba consigo un bidón de agua y una conservadora de alimentos por lo que los investigadores creen que pudo recibir ayuda de alguien que conocía su paradero.

El operativo fue concretado por un grupo de policías y efectivos de Gendarmería Nacional que regresaron a rastrillar la zona, pese a que días atrás ya había sido inspeccionada sin resultados. El lugar es de difícil acceso: solo vías férreas, túneles y montañas forman parte del paisaje.

Según se informó, Serapio fue reconocido cuando intentaba descansar, estaba deshidratado, físicamente muy deteriorado y no presentó resistencia al momento de su detención.

El acusado trabajó en ferrocarriles, por lo que conocía con precisión la geografía del sector. Investigaciones previas y datos aportados por vecinos advirtieron que días antes se observaron luces en uno de los túneles cercanos a Diego de Almagro, lo que hizo presumir que podía haberse refugiado nuevamente en esa área ya rastrillada.

Si bien en un primer momento se mencionó la zona de Las Cuevas, las fuentes precisaron que no se trataba exactamente de ese paraje, sino de cuevas cercanas donde se presume que se ocultaba y descendía hacia la estación para buscar agua o recibir asistencia.

La causa además tiene a dos personas detenidas acusadas de haber brindado colaboración y asistencia al sospechoso durante su huida. Ambas fueron arrestadas este jueves y serán imputadas de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado.

Hay que recordar que el femicidio ocurrió el martes 17 de febrero por la tarde, en una vivienda de la manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión verbal que escaló a una agresión física de Serapio.

Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave. El hombre confesó y huyó.

Pese a que Cruz fue encontrada con vida, presentaba lesiones de consideración y murió al poco tiempo. Su cuerpo tenía indicios de haber sufrido golpes y asfixia mecánica.

La última señal que se tenía del hombre era una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: "Me mandé una cagada, cuidá a los chicos", frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia.

El único rastro físico correspondía a una camioneta abandonada sobre la ruta nacional N°51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres. Este vehículo fue hallado poco después de iniciada la huida.

Tras la detención de Daniel Orlando Serapio, la fiscal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, confirmó que hoy se concretará la audiencia de imputación.

"Lo único que les voy a decir es que está confirmado, el señor está vivo, está siendo trasladado a la Alcaldía, se lo va a imputar el día de mañana (por hoy) y luego de la imputación vamos a pasar las novedades", expresó brevemente ante la prensa en Campo Quijano.