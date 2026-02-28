“Recuerdos”: arte y memoria en el Museo Calilegua

El Museo Regional de Artes Plásticas “Cacique Calilegua” invita a la comunidad a sumergirse en un recorrido cargado de memoria y sensibilidad con la muestra colectiva “Recuerdos”, que reúne obras de pintura, escultura y grabado de reconocidos artistas plásticos y escultores. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo, en el horario de 8 a 19.

TRABAJO Y FAMILIA | ESTAMPAS DE UNA IDENTIDAD QUE NO SE BORRA

Bajo el concepto de rescatar y resignificar la memoria colectiva, la propuesta reúne trabajos que buscan capturar, preservar y difundir el valor histórico, cultural y social de bienes que forman parte de la identidad de la comunidad. Cada obra se convierte en un testimonio visual que dialoga con el pasado y el presente, invitando a la reflexión y al encuentro con las raíces.

Participan de esta muestra los artistas Guillermo Pucci, Daniel Costa, Mario Martínez, Frolian Colque, Claudia Gauffin, Gabriela Cantero, Beatriz Ponce, Alagastino Montenegro, Martín Figueroa, Antonio Pérez Vidal, Roben Kempas, Víctor Rebuffo, Mario Esfaino, Alba María Amagnini, José Ponce, Eliot Gagliardi, Nidia Abad, Ricardo Luz, Mariela Marciante, Walter Valdiviezo, Wilson Zambrano Delgado, Arnaldo Liquin, Luis Cruz y Omar Romano, quienes aportan miradas diversas y técnicas que enriquecen la propuesta expositiva.

ENTRE CAÑAS Y SILENCIOS | LA CONVERSACIÓN QUE SOLO ENTIENDE LA TIERRA.

La muestra “Recuerdos” no solo exhibe obras, sino que propone una experiencia artística que interpela al espectador y lo invita a reconocer fragmentos de su propia historia en cada pieza. Con entrada libre y gratuita, el museo abre sus puertas a estudiantes, familias y amantes del arte, consolidándose como un espacio de encuentro cultural y de construcción de memoria compartida.