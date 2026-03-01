Rescatan a niña víctim de explotación sexual

Dos personas fueron detenidas acusadas de explotación sexual contra menores de edad, en el barrio porteño de San Cristóbal y en la localidad bonaerense de González Catán. Entre los aprehendidos, está la madre de una niña de ocho años que enviaba fotos de su hija a un hombre, a cambio de dinero.

La Policía de la Ciudad rescató a la niña, en el marco de una investigación que en sólo tres días, derivó en la detención de la progenitora y el hombre que captaba niñas a través de redes sociales.

El procedimiento fue encabezado por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, tras una denuncia que alertó sobre el accionar del adulto, cuya búsqueda inició el 20 de febrero pasado.

En esa instancia, el padre de una menor denunció que su hija había sido contactada por un hombre mediante TikTok, donde se ganaba la confianza de las menores y después trasladaba la conversación a plataformas de mensajería privada, donde enviaba archivos vinculados a explotación sexual infantil.

En las dichas plataformas, el imputado manifestaba intenciones de concretar un encuentro en persona y mencionó a otra niña, a quien identificaba como su "noviecita".

En este contexto, los investigadores realizaron un análisis exhaustivo de perfiles en redes sociales, lo que permitió identificar al sospechoso y ubicarlo en un domicilio del barrio porteño de San Nicolás, donde fue detenido.

El celular del inculpado fue secuestrado y se encontró una gran cantidad de material de explotación sexual infantil y se detectaron conversaciones directas entre él y la madre de una niña de ocho años.

En esos chats, se verificó también el intercambio sistemático de imágenes de la niña por parte de la progenitora, así como transferencias de dinero y beneficios económicos, lo que evidenciaba una relación sostenida entre ambos. El contenido que la mujer enviaba era usado como herramienta para captar a otras nenas virtualmente.

La menor fue localizada y puesta a resguardo dos días después del comienzo de la causa.

Tras un allanamiento en el domicilio de la progenitora, la misma fue detenida en la localidad bonaerense de González Catán. Allí, incautaron seis celulares de la mujer, entre otros elementos.