Festival Gamer

Se lanzó el Jujuy Global Game Jam 2026

Desde el Ministerio de Producción, se convocó a participar.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
BELÉN CASTRO | DIRECTORA DE SERVICIOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO.

En Culturarte se llevó a cabo el lanzamiento de Jujuy Global Game Jam 2026, un espacio que invita al mundo del desarrollo, siendo el principal objetivo: crecer, conectar y desafiar con espíritu de vivencia.

El evento tendrá lugar del 26 de enero al 1 de febrero. Mientras que la semana de preparación se realizará del 19 al 23 de enero, con charlas, talleres, mentorías y actividades especiales como el Festival Gamer. El cierre será con un showcase final en la Ciudad de las Artes, donde se presentarán los proyectos desarrollados.

En ese sentido, la directora de Servicios Basados en el Conocimiento, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Belén Castro, invitó a todos los apasionados de la provincia a que realicen sus primeros juegos en el marco del evento.

"Jujuy es sede del organismo de juegos que nuclea varios países del mundo", explicó y destacó la finalidad del evento: "la idea es intercambiar conceptos".

Desde Jujuy Global Game Jam se apunta a potenciar las habilidades y a generar nueva sinergia. "Están todos invitados y para mayor información están nuestras redes", invitó.

 

