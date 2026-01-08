22°
TURISMO

Karina Paniagua espera a los turistas en Humahuaca

Jueves, 08 de enero de 2026 18:06
ALEGRÍA | DESCENSO DESDE EL MOJÓN HACIA EL POBLADO CANTANDO EL HIMNO DE LA AGRUPACIÓN.

La intendente de Humahuaca, Karina Paniagua espera a los jujeños y turistas que están vacacionando en la Quebrada, para que asimilen las costumbres y tradiciones heredadas de los ancestros previstas en el Alborozo Humahuaqueño y hasta la llegada del carnaval el 14 de febrero.

En Humahuaca "estamos contentos por el inicio del Alborozo Humahuaqueño y por la cantidad de turistas que nos están visitando en esta temporada vacacional", sostuvo Paniagua. "Nos preparamos lo necesario para garantizar que disfruten, se diviertan y participen en las actividades programadas".

Desde el municipio "siempre queremos dar lo mejor para los jujeños y argentinos, brindándonos al máximo para que todos puedan tener unas inolvidables vacaciones, se sientan contentos, felices y por sobre todo contenidos en nuestra ciudad".

El Alborozo se generó con esfuerzo y recursos del municipio y el compromiso de las comunidades e instituciones en favor de la cultura y la tradición.

 

