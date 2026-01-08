Ya se preinscribe para la Jujuy Global Game Jam 2026, que se realizará del 19 al 26 de este mes en modalidad presencial y virtual.

La sede principal será el Nodo de Economía del Conocimiento, de calle Ascasubi de Bajo La Viña. Se hizo saber que del 19 al 23 habrá workshops virtuales y del 26 del corriente al 1 de febrero, desarrollo de la Jam. La propuesta está abierta a mayores de 18 años, y también a jóvenes desde 16 años con autorización de un tutor, quienes deberán crear previamente una cuenta en la página oficial de Global Game Jam y sumarse al Jam Site Jujuy 2026. Luego, podrán completar el formulario de preinscripción en https://bit.ly/GGJJujuy26.